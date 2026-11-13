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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos žaliųjų partija pateikė kandidatą į Vilniaus merus

2026-11-13 14:05 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 14:05
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Neparlamentinė Lietuvos žaliųjų partija į Vilniaus miesto merus kelia buvusio aplinkos viceministro, transporto inovacijų specialisto ir žmogaus teisių aktyvisto Martyno Norbuto kandidatūrą. 

Martynas Norbutas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (331)

Neparlamentinė Lietuvos žaliųjų partija į Vilniaus miesto merus kelia buvusio aplinkos viceministro, transporto inovacijų specialisto ir žmogaus teisių aktyvisto Martyno Norbuto kandidatūrą. 

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Vilnius turi didžiulį potencialą, bet miestą pernelyg dažnai vertiname pagal naujus statybų projektus, pritrauktas investicijas ar tarptautinius titulus. O kaip sekasi čia gyvenantiems žmonėms? Kiek jie moka už būstą, kiek laiko praleidžia spūstyse, kokią aplinką randa išėję iš namų? Noriu, kad būtent šie klausimai taptų svarbiausiais vertinant miesto valdžios darbą“, – partijos išplatintame pranešime sako M. Norbutas.

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(331 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2023 m. savivaldos rinkimai

Kritikuoja dabartinės miesto valdžios prioritetus

Kandidatas kritikuoja dabartinės miesto valdžios prioritetus, atkreipdamas dėmesį į lėtą daugiabučių renovaciją, brangstantį viešąjį transportą, būsto įperkamumo problemas, atliekų tvarkymo krizę ir sprendimus dėl žaliųjų teritorijų ateities.

Lietuvos žaliųjų partija kandidatūros pristatymo metu paskelbė ir politinės kampanijos šūkį – „Ne interesams, o žmonėms. Gyvas Vilnius visiems“.

ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.

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2026-11-13 14:13
ko gero surinks ne daugiau balsu, kiek is viso yra toje partijoje zmoniu. ir tai dar neaisku:)
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