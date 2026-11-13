Lietuvos žaliųjų partija pateikė kandidatą į Vilniaus merus

„Vilnius turi didžiulį potencialą, bet miestą pernelyg dažnai vertiname pagal naujus statybų projektus, pritrauktas investicijas ar tarptautinius titulus. O kaip sekasi čia gyvenantiems žmonėms? Kiek jie moka už būstą, kiek laiko praleidžia spūstyse, kokią aplinką randa išėję iš namų? Noriu, kad būtent šie klausimai taptų svarbiausiais vertinant miesto valdžios darbą“, – partijos išplatintame pranešime sako M. Norbutas.
Kritikuoja dabartinės miesto valdžios prioritetus
Kandidatas kritikuoja dabartinės miesto valdžios prioritetus, atkreipdamas dėmesį į lėtą daugiabučių renovaciją, brangstantį viešąjį transportą, būsto įperkamumo problemas, atliekų tvarkymo krizę ir sprendimus dėl žaliųjų teritorijų ateities.
Lietuvos žaliųjų partija kandidatūros pristatymo metu paskelbė ir politinės kampanijos šūkį – „Ne interesams, o žmonėms. Gyvas Vilnius visiems“.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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