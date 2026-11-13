Inga Ruginienė vyks į Zarasų rajoną

Vizito metu ministrė lankysis socialinės globos ir paslaugų įstaigose bei vaikų dienos centre. Taip pat numatyti susitikimai su ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojais.
Ruginienė Zarasų rajone domėsis socialinių paslaugų prieinamumu
Kaip Eltai nurodė ministrės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas, pagrindinis vizito dėmesys bus skiriamas socialinių paslaugų teikimui regionuose, jų prieinamumui ir plėtros poreikiams.
„Susitikimų metu bus siekiama išgirsti, su kokiais iššūkiais susiduria paslaugas teikiančios įstaigos, darbuotojai ir gyventojai, kokios pagalbos labiausiai trūksta ir kokių sprendimų tikimasi iš valstybės bei savivaldos“, – Eltai teigė I. Dobrovolskas.
Ministrės vizito metu taip pat numatytas susitikimas su Zarasų rajono gyventojais, kur bus aptariami socialinės apsaugos, šeimos politikos ir kiti bendruomenei aktualūs klausimai.
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