Inga Ruginienė sako dar negirdėjusi apie ketinimus reorganizuoti Nacionalinę sporto agentūrą

„Kol kas tikrai ne“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Ji teigė į darbinius ministerijų veiklos klausimus nespėjusi įsigilinti dėl tebesitęsiančio Vyriausybės formavimo.
NSA vadovas Mindaugas Špokas ketvirtadienį BNS patvirtino iš ministerijos vadovybės išgirdęs apie ketinimą nuo sausio reorganizuoti įstaigą į Nacionalinę sporto tarybą.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija planų BNS kol kas nekomentavo.
Nacionalinė sporto agentūra buvo įsteigta 2022 metų liepos 1 dieną.
Pagrindinis agentūros uždavinys – efektyviai valdyti valstybės skiriamas lėšas sportui, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, rūpinasi sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra.
Kaip rašė BNS, sulaukusi M. Špokui nepalankaus tarnybinio tyrimo išvados, švietimo ministrė kovą skyrė papeikimą NSA vadovui.
Ginčas kilo po pakartotinio tarnybinės veiklos vertinimo, kurio metu konstatuota, kad M. Špokas iki galo įgyvendino tik du iš penkių nustatytų lūkesčių, o likusius – tik iš dalies.
