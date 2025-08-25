Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Individualius namus norintys atnaujinti gyventojai galės pasinaudoti valstybės parama

2025-08-25 14:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 14:21

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą individualius namus ketinantiems modernizuoti jų savininkams. Iš Klimato kaitos programos tam skirta 26 mln. eurų, pranešė Aplinkos ministerija.

Namas (nuotr. Turto banko)

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą individualius namus ketinantiems modernizuoti jų savininkams. Iš Klimato kaitos programos tam skirta 26 mln. eurų, pranešė Aplinkos ministerija.

0

Anot jos, teikti paraiškas paramai gauti gyventojai galės iki rugsėjo 25 dienos.

„Nuo 2022 m., kai skiriama ši parama, daugiau nei 5 tūkst. namų savininkų šia galimybe jau pasinaudojo ir šiandien džiaugiasi teigiamais pokyčiais – sumažėjusiomis šiluminės energijos sąnaudomis ir išlaidomis šildymui, jaukesne aplinka, pagerėjusia gyvenimo kokybe“, – pranešime cituojama APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kompensacija gyventojai galės gauti jau atlikę numatytus atnaujinimo savomis lėšomis bei pateikus tą įrodančius dokumentus. 

Didžiausia galima kompensacinė išmoka vienam namo atnaujinimo projektui bus nustatoma paraiškos vertinimo metu. 

Dėl paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties namą. Kompensacines išmokas galima gauti langų, durų keitimui, sienų, pamatų, grindų, stogo apšiltinimui. 

