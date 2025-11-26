Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas

Kaip pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU), 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs Lenkijos oro linijų LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, keleiviai nenukentėjo, pranešė įmonė.
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos.
„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
