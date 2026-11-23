Kontrabandininko nušovimo byloje apkaltinamąjį teismo nuosprendį išgirdusiam pasieniečiui Karoliui Ilgevičiui žmonės paaukojo daugiau kaip 25 tūkst. eurų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
„Iki pirmadienio, lapkričio 23 d., 10 val. į specialią sąskaitą, skirtą Vilniaus apygardos teismo nuteistam pasieniečiui Karoliui Ilgevičiui paremti, buvo pervesta daugiau kaip 25 tūkst. eurų“, – paskelbė VSAT.
Apie galimybę suteikti nuteistam pareigūnui finansinę paramą VSAT ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga paskelbė praėjusį penktadienį priešpiet.
Anot VSAT, už paramą dėkojo ir pats K. Ilgevičius
„Kai sužinojau apie tokią man skirtą paramą, ilgai negalėjau tuo patikėti. Toks žmonių palaikymas man labai svarbus ir finansiškai, ir emociškai. Iš visos širdies dėkoju kiekvienam, kuris nusprendė man padėti. Nuoširdžiausiai ačiū!“, – tarnybos pranešime cituojamas K. Ilgevičius.
K. Ilgevičius yra Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos narys.
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį per tarnybą kontrabandininką nušovusį pasienietį K. Ilgevičių pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimo bausmę vieneriems metams. Per šį laiką dėvėti apykojės jam nereikės.
Jis įpareigotas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, taip pat turės sumokėti 1 tūkst. eurų dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
K. Ilgevičių teismas pripažino kaltu dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. Tuo metu Generalinė prokuratūra jį kaltino nužudymu.
Pasienietis taip pat pripažintas kaltu dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Prokuratūra pareigūną kaltino piktnaudžiavimu.
Teisėja Eglė Venckienė paskelbė, kad pasienietis ginklą panaudojo nesant įstatyme nustatytoms sąlygoms.
Iš VSAT žuvusiojo našlei Veslavai Aleksiukienei priteista 9,4 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti, sūnui Robertui Aleksiukui priteista 1,5 tūkst. eur turtinės žalos.
Priteistas ir neturtinės žalos atlyginimas: našlei – 10 tūkst. eurų, žuvusiojo sūnui Robertui – 15 tūkst. eurų neturtinei žalos atlyginimo.
Dviem nepilnamečiams žuvusiojo vaikams priteista po 20 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
K. Ilgevičiaus teigė šį teismo sprendimą skųsiantis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2024 metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį.
Po šūvio minėto automobilio vairuotojui, anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustam Andžejui Aleksiukui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir jis mirė vietoje.
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