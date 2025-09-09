Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į Klaipėdos ligoninę dėl nudegimų atvežtas mažas berniukas

2025-09-09 07:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 07:20

Klaipėdos ligoninėje gydomas nudegimus patyręs mažas berniukas.

Policija BNS Foto

Klaipėdos ligoninėje gydomas nudegimus patyręs mažas berniukas.

0

Kaip informuoja Policijos departamentas, pirmadienį 14.03 val. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešim1, kad šeštadienį apie 23.11 val. į ligoninę iš namų Klaipėdoje atvežtas mažametis pacientas.

2024 metais gimęs berniukas buvo pristatytas ir dėl nudegimų paguldytas gydymui.

Policija surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.

Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

