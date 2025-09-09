Į Klaipėdos ligoninę dėl nudegimų atvežtas mažas berniukas

Kaip informuoja Policijos departamentas, pirmadienį 14.03 val. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešim1, kad šeštadienį apie 23.11 val. į ligoninę iš namų Klaipėdoje atvežtas mažametis pacientas.
2024 metais gimęs berniukas buvo pristatytas ir dėl nudegimų paguldytas gydymui.
Policija surinko medžiagą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
