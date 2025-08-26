Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grubliauskas: kultūros ministru būti neplanuoju

2025-08-26 21:09 / šaltinis: BNS
2025-08-26 21:09

Prezidentui sukritikavus dabartinį kultūros ministrą socialdemokratą Šarūną Birutį, jo partijos kolega Vytautas Grubliauskas teigia, kad neketina dirbti Ministrų kabinete ir pakeisti dabartinio ministro.

V. Grubliauskas (nuotr. Fotodiena/Domantas Pipas)

Prezidentui sukritikavus dabartinį kultūros ministrą socialdemokratą Šarūną Birutį, jo partijos kolega Vytautas Grubliauskas teigia, kad neketina dirbti Ministrų kabinete ir pakeisti dabartinio ministro.

0

„Tik iš žiniasklaidos sužinojau, kad jau esu „beveik kultūros ministras“. Tiesa tokia, kad nieko konkretaus apie tai kalbama nebuvo, tik pamąstymai, pasvarstymai, užuominos, ne daugiau. Tad su šypsena noriu nuraminti jau sunerimusius – kultūros ministru būti tikrai neplanuoju“, – feisbuke antradienį rašė V. Grubliauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad jo „darbas, širdis ir atsakomybė“ yra Seime ir Ateities komitete.

BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda antradienį interviu Žinių radijui suabejojo dabartinio kultūros ministro galimybėmis tęsti darbą.

Šalies vadovas tvirtino matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.

Kultūros ministras savo ruožtu teigė, kad norint, jog kultūra nebūtų našlaitė, tam reikia skirti lėšų.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė nepatvirtino, kad būsimame Ministrų kabinete gali nebelikti Š. Biručio, o vietoj jo svarstoma V. Grubliausko kandidatūra.

