Grikšo pirmasis vizitas – Vokietijoje: sieks pritraukti naujų užsienio investicijų

„Mūsų tikslas – bent 30 proc. naujų investicijų pritraukti į Lietuvos regionus, ypač stiprinant gynybos pramonę. Vokietija – mūsų artima partnerė prekybos, inovacijų ir saugumo srityse, todėl siekiame, kad vis daugiau šios šalies investicijų būtų nukreipta į strateginius Lietuvos sektorius“, – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras E. Grikšas.
Vizito metu ministras susitiks su Ispanijos prekybos ir turizmo ministru Jordi Hereu i Boheru, su kuriuo planuojama aptarti mokslinių tyrimų ir plėtros, dirbtinio intelekto fabrikų, inovacijų gynybos pramonėje bei turizmo temas. Taip pat verslo plėtros galimybes Lietuvoje E. Grikšas aptars su „Rheinmetall“ atstovais ir kitomis Vokietijos šalies įmonėmis.
„Siūlome palankią investicijoms aplinką, greičiausias įsikūrimo procedūras regione, kvalifikuotus specialistus ir modernią infrastruktūrą. Kartu su Vokietija siekiame stiprinti Europos atsparumą ir saugumą, remdamiesi technologine pažanga ir ilgalaike partneryste“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras.
E. Grikšas vizito metu Vokietijoje taip pat dalyvaus „Friends of Industry“ renginyje, kuriame kartu su kitų Europos Sąjungos valstybių ministrais diskutuos apie Europos pramonės konkurencingumo gerinimą, gynybos stiprinimą ir skaitmeninę transformaciją.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, antrąjį šių metų ketvirtį Vokietijos tiesioginės investicijos Lietuvoje sudarė apie 5,6 mlrd. eurų, o tai yra beveik 14 proc. visų šalyje esančių tiesioginių užsienio investicijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!