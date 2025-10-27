Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dosnus pasiūlymas: 1 mln. eurų, jei žinote, kaip apsaugoti Lietuvos oro erdvę

2025-10-27 14:01 / šaltinis: BNS
2025-10-27 14:01

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 1 mln. eurų bendrovėms, kurios pasiūlytų, kaip apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo pastarąją savaitę keturiskart Vilniaus oro uosto darbą paralyžavusių oro balionų ir kitų skraidančių objektų.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 1 mln. eurų bendrovėms, kurios pasiūlytų, kaip apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo pastarąją savaitę keturiskart Vilniaus oro uosto darbą paralyžavusių oro balionų ir kitų skraidančių objektų.

2

„Skelbsime technologijų ir inovacijų programą, kuriai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriame iki 1 mln. eurų, siekiant atliepti šiuo metu kylančius iššūkius dėl mūsų oro erdvės saugumo“, – žurnalistams pirmadienį po susitikimo su gynybos pramonės ir inovacijų atstovais sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

„Skiriame 1 mln. eurų oro gynybos sistemoms kurti. Programą pradėsime per 24 valandas (...), verslą kartu su mokslu ar verslą su verslu kviesime teikti paraiškas“, – žurnalistams sakė ekonomikos viceministras Paulius Petrauskas.

