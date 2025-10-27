Dosnus pasiūlymas: 1 mln. eurų, jei žinote, kaip apsaugoti Lietuvos oro erdvę

„Skelbsime technologijų ir inovacijų programą, kuriai iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriame iki 1 mln. eurų, siekiant atliepti šiuo metu kylančius iššūkius dėl mūsų oro erdvės saugumo“, – žurnalistams pirmadienį po susitikimo su gynybos pramonės ir inovacijų atstovais sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
„Skiriame 1 mln. eurų oro gynybos sistemoms kurti. Programą pradėsime per 24 valandas (...), verslą kartu su mokslu ar verslą su verslu kviesime teikti paraiškas“, – žurnalistams sakė ekonomikos viceministras Paulius Petrauskas.