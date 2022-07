Globėjų dienos proga – sveikinimai daugiau nei 4000 globėjų

Prezidentas Gitanas Nausėda sveikinime globėjams padėkojo už jų indėlį į geresnio pasaulio kūrimą ir paskatino dalintis savo patirtimi, kad daugiau žmonių išdrįstų globoti vaikus: „Jūsų dėka tūkstančiai Lietuvos vaikų šiandien turi šeimas, kuriose jie yra mylimi ir gerbiami, kur gali pasisemti geresnių vaikystės prisiminimų ir įgauti tvirtą vertybinį pagrindą. Tikime, kad Jums tenkantys iššūkiai ir kasdieniai rūpesčiai ilgainiui pasimirš. Galiausiai liks tvirtas žinojimas, kad savo dėmesiu ir švelnumu prisidėjote prie naujo – geresnio – pasaulio statybų. Jūs galite tapti puikiausiais globos ambasadoriais. Dalinkitės savo patirtimi ir paskatinkite tuos, kurie jau rytoj gali ištiesti ranką Lietuvos vaikams.“

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sveikinime pabrėžė, kad visi prisidedantys prie vaikų globos – globėjai, rūpintojai, budintys globotojai ir įtėviai – kuria naują gyvenimą globojamiesiems ir kviečia pasiryžti prisijungti į globėjų būrį naujus narius: „Atiduodate be tėvų globos likusiems vaikams didelę dalį savęs – meilę, namų šilumą, saugumo jausmą. Suteikiate tikrą galimybę skleistis dar vienam gražesniam gyvenimui, bet Lietuvoje dar labai trūksta globėjų, ypač vyresniems be tėvų globos likusiems vaikams. Šiandien turime dar naujų 200 globėjų, kurie pasirengę priimti vaikus į savo šeimą. Galbūt jie galėtų ryžtis priglausti pustrečio šimto paauglių ar netrukus jais tapsiančių. Jiems tik reikia šiek tiek daugiau dėmesio, kantrybės ir meilės. Labai kviečiu visus, kurie galvojate apie globą, drąsiai žengti šį žingsnį. Tapti globėjais neretai nesiryžtama baiminantis sunkumuose likti be pagalbos. Tačiau savo sprendimuose ir rūpesčiuose nebūsite vieni.“

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė padėkojo globėjams, atvėrusiems savo namų duris ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos vaikams: „Šiemet, kaip niekada anksčiau, galime pergalvoti mūsų misijos svarbą, kiekvieno pasiryžimą ir atsidavimą. Šiuo metu daugiau nei 6 tūkstančiai Lietuvos vaikų yra radę saugią užuovėją Jūsų namuose. O mūsų visų susitelkimas namų duris atveriant ir vaikams iš Ukrainos dar ilgai išliks pirmuose istorijos puslapiuose ir mūsų visų širdyse. Vaikų, laukiančių globos kasmet mažėja, bet dar virš 1350 vaikų laukia Jūsų. Labai tikiu, kad ir šių vaikų širdys bus užpildytos Jūsų meile bei rūpesčiu.“

Daugiau nei 4000 globėjų buvo pasveikinti Algirdo ir Remigijaus Gataveckų kurtu atviruku, kuriame dalinamasi žinute „Našlaičiai – ne problema, o dovana“. Pasak brolių dvynių Gataveckų, šia idėja jie nori keisti požiūrį į be tėvų globos likusius vaikus: „Norime atkreipti dėmesį, kad vaikai, augantys globos įstaigose, nors ir vieniši, yra stiprūs ir nuostabūs žmonės. Gėlė našlaitė kaip simbolis pasirinkta neatsitiktinai – žmonės mielai priima gėles į savo namus, jomis rūpinasi, joms augti reikalinga meilė ir šiluma. Lygiai taip pat, kaip ir savo globėjų laukiantiems vaikams. Keiskime požiūrį, kad šie vaikai yra ne problema, o dovana, kuriai galime skirti savo meilę ir rūpestį.“

Globėjai iš Ukrainos buvo sveikinami visuose Lietuvos regionuose. Gargždų socialinių paslaugų padalinio globos centro vadovė Indrė Beržanskienė dalinasi, kad ukrainiečių šeimos labai apsidžiaugė sulaukusios tokio dėmesio: „Ukrainiečių šeimos kartu su savo globotiniais liko maloniai nustebę mūsų parodytu dėmesiu ir dovanomis. Juos itin sužavėjo asmeninis prezidento sveikinimas.“

Globėjų šeimos šią savaitę originaliai buvo sveikinamos visuose Lietuvos regionuose. Regionų globos centrų atstovai vyko į globėjų namus ir sveikino kiekvieną iš jų asmeniškai. Globėjų šeimos visą savaitę buvo kviečiamos į įvarius renginius – piknikus, koncertus, teatralizuotus šou.

Kaišiadoryse vaikus globoja 15 vyresnio amžiaus globėjų, tad vietinis mezgimo klubas joms numezgė ir dovanų įteikė skaras. 40 globėjų šeimų Joniškyje, kartu su kitomis dovanomis, sulaukė ir šakočio. Vilniuje globėjų šeimos buvo pakviestos į pikniką, kuriame vaikai galėjo išbandyti įvairias pramogas – pripučiamus batutus, virtualios realybės akinius, skrydžio simuliatorių ir kita. Kaune globos savaitė buvo atidaryta pirmadienį, globėjų šeimas ir visus kauniečius pakviečiant į koncertą prie Kauno pilies. Įvairios dovanos ir veiklos Kauno globėjus ir jų šeimose augančius vaikus džiugina visa savaitę, jas siejanti tema – cirkas.

Kasmet globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius mažėja, tačiau šiuo metu globėjų vis dar laukia apie 1350 įvairaus amžiaus vaikų, daugiausiai – vyresnių nei 10 m. amžiaus. Šiuo metu yra net 4083 fiziniai vaiko globėjai (rūpintojai), kurie savo šeimose globoja 5358 vaikus. Iš jų – 1522 laikinai globojami.