„Turėjome galimybę susisiekti su JAV prezidentu tiesiogiai telefonu ir turbūt svarbiausia žinia, kurią norėtų išgirsti Lietuvos žmonės, buvo, kad, taip, apie Ukrainą Kinijoje buvo kalbėta, kalbėta nemažai“, – Prezidentūros parengtame vaizdo komentare teigė G. Nausėda.
„Man susidarė toks įspūdis, kad JAV prezidentas tikisi pasiekti susitarimą ir net savotiškai indikuoja, kad Europa galėtų būti aktyvesnė ir iniciatyvesnė šio sprendimo paieškose“, – sakė šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo po Norinčiųjų koalicijos viršūnių susitikimo Berlyne. Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) inicijuotame susitikime aptartos diplomatinės pastangos siekiant taikos ir tolesnė parama Ukrainai.
Po šio susitikimo išplatintame Prezidentūros pranešime G. Nausėda jau teigė, kad prasmingos derybos dėl taikos Ukrainoje gali prasidėti tik po paliaubų ir valstybei užtikrintų saugumo garantijų.
„Ne taikos derybos ir ugnies nutraukimas kažkada vėliau, bet ugnies nutraukimas ir tuo pagrindu beprasidedančios taikos derybos“, – vaizdo komentare akcentavo šalies vadovas.
Jis taip pat išreiškė Lietuvos palaikymą Ukrainos energetikos sektoriui, kuris žiemą patirs rimtų išbandymų.
„Iš esmės jis jau patiria tuos išbandymus. Ir tai bus turbūt bene sunkiausia žiema, kurią Ukrainos žmonės, deja, bus priversti patirti dėl Rusijos spaudimo“, – sakė G. Nausėda.
Norinčiųjų koalicijos susitikime Berlyne dalyvavo apie 40 valstybių ir vyriausybių vadovų bei Europos Sąjungos (ES) ir NATO atstovai, taip pat – JAV pasiuntiniai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
„Bendra nuotaika, kad, pirma, mes esame tikrai vieningi, ne žodžiais, o tikrai vieningi. Mes esame glaudžiai bekoordinuojantys savo veiksmus su JAV, kas taip pat yra gera žinia“, – kalbėjo Lietuvos vadovas.
Jo teigimu, tai yra „gera įžanga“ ieškoti sprendimo, D. Trumpui tvirtinant, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pavargęs nuo karo ir norėtų pabaigti.
„Čia aš turiu tam tikrų abejonių, nes tą karo nuovargį arba tikrą derybų ir taikos troškimą atspindėtų realistiškesni reikalavimai. Deja, kol kas matau, kad Rusija lieka prie tų pačių reikalavimų, kuriuos ultimatyvia forma teikė Europai dar 2021 metais“, – nurodė G. Nausėda.
BNS rašė, kad po surengto beprecedenčio viršūnių susitikimo Kinija, JAV ir Rusija ketvirtadienį paskelbė „Taikos deklaraciją“, kurioje išdėstė bendrus siekius pertvarkyti Jungtines Tautas (JT) ir suvaldyti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT).
Konkrečių komentarų, ką lyderiai tarėsi dėl konfliktų Ukrainoje ir kitur sureguliavimo, nebuvo.
Savo ruožtu F. Merzas vadino JAV, Rusijos ir Kinijos prezidentų susitikimą „fotosesija“, taip pat tvirtino, kad Europa dalyvaus derybose dėl taikos Ukrainoje.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Senojo žemyno lyderiai sutarė, kad JAV tarpininkaujamose Maskvos ir Kyjivo derybose dėl taikos Europai atstovaus JK, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir ES institucijos.
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