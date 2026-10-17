Girtas važiavo pirkti alkoholio pagirioms gydyti: 11 kartų įkliuvęs molėtiškis siunčiamas į kalėjimą

Vyras pareigūnams pasakojo, kad vairavo neblaivus, nes blogai jautėsi ir važiavo į parduotuvę pirkti alkoholio pagirioms „gydyti“. Toks 37 metų Molėtų rajono gyventojo R. K. paaiškinimas nesugraudino nei jį sulaikiusių policijos pareigūnų, nei apkaltinamąjį nuosprendį paskelbusio teismo.
Kaip pranešė prokuratūra, rugsėjo 25 dieną Molėtų rajone policijos ekipažas patikrino į vieno gyvenamojo namo kiemą ką tik įvažiavusį automobilį „Audi“. Prie jo vairo sėdėjo gretimo kaimo gyventojas R. K.
Patikrinus alkoholio matuokliu, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,05 promilės).
Negana to, automobilis buvo neregistruotas, be techninės apžiūros ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo. R. K. niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo, o teisė vairuoti motorines transporto priemones jam 2025 metų teismo nuosprendžiu buvo atimta 6 metams.
R. K. pareigūnams paaiškino atvažiavęs iš namų į parduotuvę nusipirkti alkoholio, nes jautėsi blogai po išvakarėse vykusių išgertuvių, tuomet vietoje išgėręs alaus ir važiavęs namo. Pamatęs policijos ekipažą, jis įsuko į pirmą pasitaikiusį kiemą, tikėdamasis išvengti pareigūnų dėmesio.
Dėl transporto priemonės vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, ir vengimo vykdyti paskirtas baudžiamojo poveikio priemones buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Arvydas Miečius, o tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo metu R. K. savo kaltę pripažino visiškai ir sutiko, kad tyrimas būtų atliktas pagreitinto proceso tvarka, o teisme atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas.
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai trečiadienį paskelbė nuosprendį, juo R. K. pripažintas kaltu dėl abiejų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Jam buvo skirtos Baudžiamajame kodekse už šį nusikaltimą ir baudžiamąjį nusižengimą numatytos griežčiausios bausmės.
Subendrinus jam skirta galutinė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė ir uždrausta įgyti bei naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones dar 7 metus, šį terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Taip pat konfiskuotas R. K. automobilis.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
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