Lazdijuose vyras sužalojo koją šūviu iš ginklo: prireikė medikų

Anot Policijos departamento, apie 23.46 val. į Lazdijų ligoninę atvyko ir paguldytas vyras (gim. 2006 m.), kuris paaiškino, kad prieš keletą dienų iš pneumatinio ginklo šovė sau į koją.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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