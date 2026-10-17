Jurbarko rajone neblaivi vairuotoja bandė papirkti pareigūną: pasiūlė 1 tūkstantį eurų

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, spalio 16 d. apie 22.16 val. Jurbarko rajone, Dainių kaime, 1974 m. gimusi moteris, vairavusi transporto priemonę ir įpūtusi 0,82 promilės alkoholio, pareigūnui siūlė kyšį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 1 dalį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.