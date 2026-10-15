Skirmantas Malinauskas – atvirai apie kyšių pasiūlymus: teko nutraukti ir draugystę

Laidos vedėjui paklausus apie bandymus jį papirkti, S. Malinauskas pasidalijo keliais ryškiais pavyzdžiais.
Pirmoji papasakota situacija – apie tėvą, siekusį padėti į sunkią padėtį patekusiai dukrai. Žurnalistą nustebino tai, kad iš jo buvo tikimasi ne atskleisti tiesą tyrimu, o suteikti ryšių, per kuriuos būtų galima pasiūlyti kyšį.
„Keistų dalykų būdavo. Vaidotas Beniušis vienoje istorijoje neakivaizdžiai sudalyvavo. Jis man tiesiog paskambino ir pasakė, kad vienas žmogus ieško mano kontakto. To žmogaus dukra turėjo užsienyje nemažą internetinę parduotuvę. Ir tą parduotuvę iš jos pavogė, perėmė tą verslą, ją apgavo. Tada man paskambina žmogus, kalbantis labai valdingu tonu, ir sako: „Aš visą gyvenimą pradirbau Rusijoje. Aš žinau, kodėl tiek ilgai galėjau ten dirbt, nes aš žinau, kaip reikia tvarkyti reikalus.“ Būna keistų žmonių. Paprašiau papasakoti man tos dukros istoriją. Jis sako: „Žiūrėk, čia viskas yra, tyrimai pradėti, viskas vyksta.“ Tuomet paklausiau: „O ko jūs iš manęs norit?“. Galvojau, kad man čia siūlo epizodą padaryti, gal yra kokia tema.
O jis sako, kad aš pažįstu daug žmonių teisėsaugoje ir jis pradeda vardyti žmones, klausia, ar galėčiau duoti to kontaktą, kito kontaktą, jį su jais suvesti. Aš klausausi ir klausiu: „Ką reiškia suvesti? Jeigu aš tave suvesiu su tuo žmogumi, o tu jam kyšį duosi?“ Jis man sako: „Ne, aš juk žinau, kad iš karto nereikia daug nusinešti“. Galvoju, jeigu pokalbis būtų įrašinėtas... Galvojau, gal kokią provokaciją daro, o aš nieko nežinodamas įsitraukiau į pokalbį. Galiausiai padėjau ragelį“, – dalijosi S. Malinauskas.
Nutraukė draugystę
Be to, visai neseniai S. Malinauskas nutraukė santykius su viena pažįstama PR agentūros vadove, dabar, kaip teigiama, gyvenančia kitoje šalyje.
„Ji man išdrįso paskambinti. Kalbėjomės telefonu, ji paklausė, kaip gyvenu ir sako: „Žiūrėk, turiu klientą… Ne.. Ne klientą, draugą. Jis dalyvavo tavo epizode. Ar būtų galimybė, kad tu ištrintum tą epizodą?“ Aš jai sakau: „Žiūrėk, aišku, kad ne. Pirmas dalykas, žinai, mes kiekvienas esame verti tiek, kiek gebame pakovoti dėl savo žodžio, tai jeigu tu kažką lengvai pasakai, kažkuo įsipareigoji, tai turi už tai atsakyti. Ar tu supranti, į kokią situaciją mane dabar įstūmei? Vien tai, kad tu įsivaizduoji, jog gali man paskambinti, prisidengdama mūsų draugystę ir šauti tokį tokį dalyką… Tu nueisi ir kažkam papasakosi, kad aš aptarinėjau su tavimi tokį dalyką... Tai aš ją užblokavau ir pasakiau daugiau nebeskambinti. Ryšys nutrūko. Niekada nesiveliu į tokias dviprasmiškas situacijas“, – atvirai kalbėjo S. Malinauskas.
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