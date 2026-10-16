Nusitaikė į lietuvį, įtariamą 9-metės nužudymu – paaiškėjo šiurpios detalės iš kalėjimo

D. Skebui dėl įvykdytos žmogžudystės Linkolno karūnos teisme buvo paskirtas kardomasis kalinimas.
Jis buvo laikomas A kategorijos Veikfieldo kalėjime, kur tapo žiauraus užpuolimo auka, pranešė „The Sun“.
Šaltinis laikraščiui teigė, kad D. Skebas buvo sužalotas savadarbiu ginklu – greičiausiai skustuvo ašmeninis dantų šepetėlyje. Po užpuolimo naktį jis praleido ligoninėje, o kitą dieną buvo grąžintas atgal į kamerą.
Teigiama, kad kaliniai kurį laiką prieš jį rengę sąmokslą, planus įgyvendino vėliau.
Tiesa, užpuolimo metu nė vienas kalinys nenutarė jo apginti – D. Skebas iš esmės buvo paliktas mirti. Jo gyvybę išgelbėjo sargybiniai, kurie radę sužalotą įtariamą devynmetės žudiką iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Jis buvo išvežtas į ligoninę.
Vekfildo kalėjime yra daug nusikaltėlių, padariusių baisių nusikaltimų, tačiau tai, kad lietuvis yra kaltinamas devynmetės nužudymu, pavertė jį gyvu taikiniu. Tad buvo tik laiko klausimas, kada įvyks išpuolis.
Grįžęs į kalėjimą D. Skebas buvo prižiūrimas, kad nepasikartotų išpuolis.
Paskutinės peiliu subadytos devynmetės moksleivės akimirkos
Vaizdo kameros rodė, kaip mergaitė vidury baltos dienos žaidė su savo penkerių metų seserimi gatvėje. Tai sesutės dažnai darydavo, kol mama būdavo darbe. Vos po 10 minučių viena iš jų buvo užpulta ir nužudyta peiliu.
Visa tai įvyko buvo matyti, kaip policijos pareigūnai bėga prie mergaitės, o paskui juos – medikai, kurie puolė prie mergaitės su pirmosios pagalbos krepšiais, desperatiškai bandydami ją išgelbėti.
Po to įvykio vietoje Fountain Lane gatvėje buvo matyti susirinkę sukrėsti gyventojai, kol pareigūnas juos išlydėjo.
Išgyvenusi siaubingą akimirką mama pasakojo, kad ji dirbo įdarbinimo biure vos už kelių metrų nuo tos vietos, kur mergaitė, žaisdama su penkerių metų sesute, buvo subadyta peiliu. Viskas įvyko vos už dešimties žingsnių nuo jos, pasakojo ji laikraščiui „The Sunday Mirror“.
Ji sakė: „Tą lemtingą dieną įteikinėjau dovaną savo draugei, o už lango žaidė mano dukrytės.“
Sukėlė tikrą šoką
Devynerių metų mergaitės mirtis sukėlė vietos gyventojams Bostone gilų šoką. Šiuo metu šeima renka pinigus paminklui, kuris bus pastatyta netoli nužudymo vietos.
Mama papasakojo įtariamojo lietuvio motinai, kuri, kaip manoma, turėjo gėlių parduotuvę Lietuvoje, apie planą rinkti aukas, tačiau ji sakė „neturinti pinigų“, tuo metu pranešė naujienų portalas „Delfi Plius“.
Vykusiame tyrime paaiškėjo, kad mergaitė mirė nuo vienos durtinės žaizdos, o ją atpažino patėvis.
Linkolno teisme A. Skebas buvo suimtas. Skebas buvo kilęs iš pramoninio Utenos miesto šiaurės rytų Lietuvoje, kur gyveno jo šeimos nariai.
Teigiama, kad jis persikėlė į Jungtinę Karalystę, vėliau grįžo į gimtąją šalį, o vėliau atvyko atgal į Bostoną – būdamas čia jis dirbo vaisių rinkėju.
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