TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galimas kandidatas į krašto apsaugos ministrus: „Matysime. Pagyvensime, pažiūrėsime“

2025-10-22 13:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 13:30

Krašto apsaugos ministrės kėdę paliekančiai Dovilei Šakalienei pareiškus, kad jos darbą ministerijoje galėtų perimti vienas iš viceministrų, pavyzdžiui, Karolis Aleksa, pastarasis sako tokių siūlymų nei sulaukęs, nei apie juos girdėjęs.  

Karolis Aleksa (nuotr. Elta)

„Nieko negirdėjau. Kol kas tai yra komentarai, tai kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti. Svarbiausi dalykai yra krašto apsaugos sistemos svarbiausi darbai, tęstinumas – ties tuo dabar ir koncentruojuosi“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Aleksa. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas, ar priimtų pasiūlymą tapti krašto apsaugos ministru, K. Aleksa atsakė, kad tai – ateities klausimas. 

„Matysime. Pagyvensime, pažiūrėsime“, – teigė jis.

Kaip skelbta anksčiau, krašto apsaugos ministrės kėdę paliekanti Dovilė Šakalienė trečiadienį žurnalistams sakė,  kad jos darbą galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų. Pasak jos, tą galėtų padaryti ir Karolis Aleksa. Pastarąjį kaip vieną iš galimų kandidatų pakeisti D. Šakalienę Eltai įvardijo ir informuoti šaltiniai.

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui D. Šakalienės atleidimo prašymą.

Kilus įtampoms su premjere, antradienį krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė pranešė ketinanti atsistatydinti iš pareigų. Antradienio popietę D. Šakalienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Šis, kaip tuomet informavo šalies vadovo patarėjas D. Matulionis, paprašė ministrės kol kas dar neteikti atsistatydinimo prašymo.

ELTA primena, kad kivirčai tarp Vyriausybės narių kilo po to, kai praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais. Jo metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.

