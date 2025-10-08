Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ekspertai netiki Šakalienės idėja kurti naują rangovų „juodąjį“ sąrašą

2025-10-08 08:16 / šaltinis: BNS
2025-10-08 08:16

Krašto apsaugos ministrei iškėlus idėją sukurti „juoduosius“ tiekėjų sąrašus, pagal kuriuos rangos konkursuose, esant reikalui, būtų mažinami balai, viešųjų pirkimų teisės ekspertai abejoja tokios priemonės tikslingumu, rašo portalas „Verslo žinios“.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Krašto apsaugos ministrei iškėlus idėją sukurti „juoduosius" tiekėjų sąrašus, pagal kuriuos rangos konkursuose, esant reikalui, būtų mažinami balai, viešųjų pirkimų teisės ekspertai abejoja tokios priemonės tikslingumu, rašo portalas „Verslo žinios".

0

Anot ekspertų, už kokybišką sutarčių įgyvendinimą atsakingas ir užsakovas, ne tik paslaugą teikusi įmonė. Kaip pastebi advokatai, kiekvieno pirkimo atveju yra taikomi individualūs kriterijai, kad būtų išsirinktas geriausias pasiūlymas, tad praeities klaidų vertinimas gali tapti diskriminuojančia priemone, nesuderinama su Europos Sąjungos teisės aktais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Statybos įmonės „Gilesta“ komercijos direktorius Justas Daukantas pažymi, kad dažnai viešojo sektoriaus projektuose medžiagas ir įrangą parenka generalinis rangovas, daug sprendinių jau numato projektuotojai, tad statytojams tenka dirbti su tuo, kas jau yra numatyta kitų. 

BNS rašė, kad bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

