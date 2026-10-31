Gaisras Rusnėje: užsiliepsnojo, kaip įtariama, Benkunsko tėvų namas

Bendrajame pagalbos centras pranešimą apie gaisrą gavo šeštadienį 11.23 val. Pranešta, kad Šilutės rajone, Rusnės miestelyje, Nemuno g., atvira liepsna dega gyvenamas namas.
Kaip 15min teigė įvykio liudininkas, užsidegęs namas esą priklauso Vilniaus mero V. Benkunsko tėvams.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šilutės, Šilutės raj. ir Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Tauragės apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Pirminiais duomenimis, žmonės per gaisrą nenukentėjo.
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