TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Finansų ministerija formuoja darbo grupę dėl gynybos pramonės klausimų koordinavimo

2025-11-18 10:10 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 10:10

Finansų ministerija pradeda formuoti darbo grupę, kuri koordinuos vystomus gynybos pramonės projektus ir rengs sprendimus dėl kontroliuojamo gynybos pramonės holdingo. 

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Kaip skelbia Finansų ministerija, kuriamas holdingas konsoliduos valstybės investicijas, leis efektyviau valdyti stambius gynybos pramonės projektus ir užtikrins koordinuotą valstybės dalyvavimą pritraukiant privačius investuotojus į strateginius pajėgumus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime vertinti investicijas nuo pirmo kontakto su investuotoju iki gamyklos veiklos pradžios. Ši darbo grupė ir būsimas holdingas leis valstybei veikti greičiau, aiškiau ir efektyviau, pereinant nuo pavienių iniciatyvų prie sisteminio sektoriaus vystymo“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. 

Finansų ministerijos parengtame įsakymo projekte numatoma, kad darbo grupė analizuos ir koordinuos gynybos pramonės investicijų projektus, kuriuose valstybė arba jos kontroliuojamos įmonės būtų partnerės steigiant bendro kapitalo juridinius asmenis, prisidės prie pramoninio bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimo, kai ginkluotės tiekėjai Lietuvoje kuria technologijų, įrangos ar komponentų gamybos pajėgumus, rengs gynybos pramonės holdingo veiklos modelį – ekonominį pagrįstumą, valdymo struktūrą, investicijų politiką ir veiklos planą.

Skelbiama, kad šiai darbo grupei vadovaus Finansų ministerija. Planuojama, kad joje dirbs Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Energetikos ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos, „Giraitės ginkluotės gamyklos“, Gynybos resursų agentūros, valstybės valdoma energetikos grupė „EPSO-G“ ir „Investuok Lietuvoje“ atstovai. 

Šiuo metu stambiuose projektuose valstybei atstovauja „EPSO-G“ per savo dukterinę bendrovę „EPSO-G Invest“, įgyvendinančią 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su „Rheinmetall“. Finansų ministerijos valdomos bendrovės taip pat prisideda prie šių pajėgumų finansavimo. Iki 2028–2029 m. numatoma, kad šias investicijas perims Finansų ministerijos valdoma (-os) bendrovė (-ės), todėl būtinas ilgalaikis ir specializuotas gynybos pramonės valdymo mechanizmas – holdingas.

ELTA primena, kad kilus įtampoms su buvusia krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, premjerė Inga Ruginienė pranešė, jog iš KAM atsakomybės perduoda Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijoms koordinuoti gynybos pramonės klausimus.

Vis tik, D. Šakalienę atleidus iš pareigų, Vyriausybės vadovė nuo šios idėjos neatsitraukė. 

