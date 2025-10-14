Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija: Lietuva įgyvendino 88 proc. RRF plano rodiklių

2025-10-14 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 16:10
Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis
1

Lietuva įgyvendino 88 proc. europinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane (RRF) nustatytų rodiklių, skelbia Finansų ministerija.

Iki rugsėjo paskelbta kvietimų teikti projektus už 3,839 mlrd. eurų (99,7 proc.), Europos Komisijai (EK) pateikti keturi mokėjimo prašymai, iš kurių paskutinis – rugpjūtį, ir iš viso gauta 1,82 mlrd. eurų RRF plano lėšų (47,27 proc.), iš jų 1,06 mlrd. eurų subsidijų ir dar 0,76 mlrd. eurų paskolos.

Paskutiniame mokėjimo prašyme Lietuva atsiskaito už 40 rodiklių, kurių vertė yra 515 mln. eurų, atskaičius avansus.

Sulaukus pozityvaus Komisijos vertinimo iki šių metų pabaigos Lietuva bus gavusi 2,3 mlrd. eurų numatytų RRF lėšų (60,6 proc.)

Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.

Kitą mokėjimo prašymą planuojama teikti gruodžio mėnesį.

RRF plano įgyvendinimą su EK Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo darbo grupės direktore Maria Teresa Fabregas Fernandez aptarė finansų viceministras Januš Kizenevič.

„Siekiame užtikrinti abipusiai konstruktyvų dialogą dėl plano įgyvendinimo ir jo pakeitimų patvirtinimo dar šiais metais“, – pranešime teigė jis.

Lietuvai skirta RRF plano dalis „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) šaliai iš viso numato 3,8 mlrd. eurų lėšų.

Finansų ministerija jau anksčiau skelbė, kad iš 216 visų Lietuvai skirto RRF plano rodiklių 44 yra didelės rizikos.

