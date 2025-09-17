Eugenijus Sabutis: pasisakysiu už supaprastintą variantą dėl savo teisinės neliečiamybės

„Nesijaučiu kaltas, bet atsakomybės nesikratysiu. (...) Bent jau iki šios sekundės mano mąstymas buvo toks, kad nesikratydamas (atsakomybės – BNS), galiu atsisakyti neliečiamybės, bet pats atsisakyti jos negaliu, Seimas turi balsuoti“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį sakė E. Sabutis.
„Aš būčiau už supaprastintą variantą“, – teigė jis.
Klausimas dėl E. Sabučio teisinės neliečiamybės turėtų būti svarstomas ketvirtadienį.
BNS rašė, kad socialdemokratų, „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų sutartyje numatytas ir ankstesnės valdančiosios daugumos susitarime buvęs punktas, kad bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos.
Tačiau atskiru sutarties priedu „Nemuno aušros“ frakcijai suteikta išimtis nevykdyti šio reikalavimo, kai „konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją“.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė rugpjūtį kreipėsi į Seimą dėl dviejų socialdemokratų Tomo Martinaičio ir E. Sabučio bei „aušriečio“ Sauliaus Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo „čekiukų“ bylose.
Tačiau S. Bucevičius BNS pareiškė, kad supaprastinta tvarka imuniteto neatsisakys, nes prokuratūros elgesį laiko nesąžiningu.
Dirbant praėjusiai valdančiajai daugumai, neliečiamybės neatsisakė ir taip koalicijos sutartį sulaužė socialdemokratas Arūnas Dudėnas.
Seimui sudarius tyrimo komisiją ir vėliau balsuojant dėl imuniteto naikinimo šiam A. Dudėnui, parlamentarų balsų sprendimui priimti pritrūko.
Pernai Seimo patvirtinta nauja tvarka leidžia Seimo nariams pareikšti, kad jie sutinka su imuniteto panaikinimu, ir tokiu atveju tai padaroma vienu parlamento balsavimu tą pačią dieną.
Jeigu politikas to padaryti nesutinka, formuojama tyrimo komisija ir procesas užtrunka.
