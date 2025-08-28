Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė sako, kad Eugenijaus Sabučio būsimojoje Vyriausybėje nebus

2025-08-28 08:15 / šaltinis: BNS
2025-08-28 08:15

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį patvirtino, kad socialdemokratas susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis nebedirbs būsimojoje Vyriausybėje.

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Eugenijus Sabutis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Kad ir kaip man skaudėtų širdį ir labai gaila, bet E. Sabučio tikrai nebus. Gaila, kad praradome ypatingai gerą ministrą“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

BNS rašė, kad prokuratūra siekia pateikti įtarimus E. Sabučiui vadinamojoje „čekiukų byloje“, generalinė prokurorė Nida Grunskienė jau kreipėsi į Seimą prašydama naikinti politiko teisinę neliečiamybę.

