Inga Ruginienė sako, kad Eugenijaus Sabučio būsimojoje Vyriausybėje nebus

„Kad ir kaip man skaudėtų širdį ir labai gaila, bet E. Sabučio tikrai nebus. Gaila, kad praradome ypatingai gerą ministrą“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad prokuratūra siekia pateikti įtarimus E. Sabučiui vadinamojoje „čekiukų byloje“, generalinė prokurorė Nida Grunskienė jau kreipėsi į Seimą prašydama naikinti politiko teisinę neliečiamybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!