 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ES stiprina skaitmeninę nepriklausomybę: Lietuva pasirašė bendrą deklaraciją

2025-11-27 10:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:18

Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti stiprinant Europos konkurencingumą ir saugumą skaitmeninimo srityje, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Lietuvos vėliava (nuotr. Elta)

Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos (ES) šalimis pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti stiprinant Europos konkurencingumą ir saugumą skaitmeninimo srityje, ketvirtadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

REKLAMA
1

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžia, kad labai svarbu Lietuvoje sudaryti sąlygas saugiai kurti ir valdyti skaitmeninę infrastruktūrą, duomenis bei inovacijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tad prisijungimas prie deklaracijos ne tik stiprina Lietuvos ir visos ES skaitmeninę nepriklausomybę, bet ir užtikrina didesnį duomenų saugumą bei paspartina technologinį progresą. Tai sukuria naujų galimybių Lietuvos mokslo centrams, verslui ir inovacijų kūrėjams“, – pranešime teigė E. Grikšas. 

REKLAMA
REKLAMA

Deklaracijoje pažymima, kad ES skaitmeninė nepriklausomybė turi būti grindžiama esamomis iniciatyvomis, išvengiant dubliavimo ir užtikrinant nuoseklų jos įgyvendinimą visoje ES. 

REKLAMA

Pasirašytame dokumente taip pat teigiama, kad duomenų savarankiškumas yra vienas kertinių skaitmeninės nepriklausomybės elementų, nes duomenys jau dabar tampa strateginiu turtu. Todėl bus siekiama užtikrinti, kad jautriausi ES duomenys būtų apsaugoti ne tik nuo netinkamo išorinio kišimosi, bet ir nuo neproporcingų teisinių reikalavimų.

Ministerija pažymi, kad Lietuva jau dabar pasižymi aukštais pasiekimais skaitmeninimo srityje – patenka tarp e. valdžios lyderių Europoje, nuolat tobulina duomenų valdymą, skaitmenines paslaugas ir infrastruktūrą. Be to, siekiama, kad iki 2027 m. viešųjų paslaugų greitis padidėtų dvigubai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų