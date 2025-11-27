ES stiprina skaitmeninę nepriklausomybę: Lietuva pasirašė bendrą deklaraciją

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžia, kad labai svarbu Lietuvoje sudaryti sąlygas saugiai kurti ir valdyti skaitmeninę infrastruktūrą, duomenis bei inovacijas.
„Tad prisijungimas prie deklaracijos ne tik stiprina Lietuvos ir visos ES skaitmeninę nepriklausomybę, bet ir užtikrina didesnį duomenų saugumą bei paspartina technologinį progresą. Tai sukuria naujų galimybių Lietuvos mokslo centrams, verslui ir inovacijų kūrėjams“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Deklaracijoje pažymima, kad ES skaitmeninė nepriklausomybė turi būti grindžiama esamomis iniciatyvomis, išvengiant dubliavimo ir užtikrinant nuoseklų jos įgyvendinimą visoje ES.
Pasirašytame dokumente taip pat teigiama, kad duomenų savarankiškumas yra vienas kertinių skaitmeninės nepriklausomybės elementų, nes duomenys jau dabar tampa strateginiu turtu. Todėl bus siekiama užtikrinti, kad jautriausi ES duomenys būtų apsaugoti ne tik nuo netinkamo išorinio kišimosi, bet ir nuo neproporcingų teisinių reikalavimų.
Ministerija pažymi, kad Lietuva jau dabar pasižymi aukštais pasiekimais skaitmeninimo srityje – patenka tarp e. valdžios lyderių Europoje, nuolat tobulina duomenų valdymą, skaitmenines paslaugas ir infrastruktūrą. Be to, siekiama, kad iki 2027 m. viešųjų paslaugų greitis padidėtų dvigubai.
