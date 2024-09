Elektrinių paspirtukų sprogimai daugiabučiuose – per nežinojimą: pataria, ko geriau nedaryti

Jau šiemet dėl sprogusių elektrinių paspirtukų kilo apie 10 gaisrų. Tokie gaisrai žmonėms kelia baimę dėl savo gyvybės, o specialistams – susirūpinimą dėl gyventojų saugumo. Vien per šią savaitę sprogę paspirtukai sukėlė gaisrus Vilniuje ir Kaune. Ekspertai įvardija, kokios paspirtukų šeimininkų klaidos palieka juos be sveikatos, namų ir be turto.