  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Duchnevičius: atšaukiama dėl gaisro Pagirių seniūnijoje paskelbta ekstremali situacija

2025-09-12 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 14:58

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigia, kad dėl sostinės pakraštyje kilusio gaisro Pagirių seniūnijoje paskelbta ekstremali situacija yra atšaukiama.

Robertas Duchnevičius (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius teigia, kad dėl sostinės pakraštyje kilusio gaisro Pagirių seniūnijoje paskelbta ekstremali situacija yra atšaukiama.

0

„Šiandien pasirašiau potvarkį, kuriuo atšaukiau ekstremalią situaciją Pagirių seniūnijoje, Vilniaus rajone. Gaisro židinį pavyko suvaldyti – išplitimo pavojus yra minimalus, o šiuo metu vyksta kontroliuojamas dujų degimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo R. Duchnevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Meras pabrėžia, kad kol gaisras dar nėra visiškai likviduotas, todėl ir toliau galioja eismo ribojimai Baltosios Vokės gatvėje Vilniaus mieste, o aplink židinį nustatyta 350 metrų apsaugos zona.

Atnaujinta dalies ugdymo įstaigų veikla

Visgi, anot jo, penktadienį jau buvo atnaujinta netoli gaisravietės esančių Vilniaus rajono ugdymo įstaigų veikla.

„Taip pat šiandien atnaujinome ugdymą Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje, Pagirių lopšelyje-darželyje „Palėdžiukas“, Vaidotų lopšelyje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“ ir Pagirių meno mokykloje.  Visose švietimo įstaigose buvo imtasi reikalingų saugumo priemonių – atliktas paviršių valymas drėgnuoju būdu ir kiti darbai“, – informuoja R. Duchnevičius.

„Vakar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija paėmė oro mėginius arčiausiai gaisro esančiame Vaidotų lopšelyje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“, – taip pat pažymi meras.

R. Duchnevičius pabrėžė norintis padėkoti visiems prisidėjusiems prie to, kad dėl gaisro susidariusi sudėtinga situacija būtų suvaldyta.

Trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4. 

Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui. 

Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.

