 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Druskininkų policija ieško be žinios dingusio Modesto Mitrulevičiaus

2025-11-04 15:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:23

Spalio 31 d. apie 14 val. 30 min. iš draugo namų, esančių Druskininkuose, Šiltnamių g. , į parduotuvę išėjo ir iki šiol negrįžo Modestas Mitrulevičius (gim. 1997 m.).

Druskininkų policija ieško be žinios dingusio Modesto Mitrulevičiaus (nuotr. Policijos)

Spalio 31 d. apie 14 val. 30 min. iš draugo namų, esančių Druskininkuose, Šiltnamių g. , į parduotuvę išėjo ir iki šiol negrįžo Modestas Mitrulevičius (gim. 1997 m.).

REKLAMA
0

Dingusiojo požymiai: apie 170–175 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpi šviesūs plaukai, kairė akis paraudusi (po operacijos).

Apranga: vilkėjo juodą iki kelių siekiančią striukę, pilką kepurę, margas kelnes, avėjo juodus sportbačius. Mobiliojo telefono su savimi neturėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paieškos eiga: Dėl jaunuolio dingimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija vykdo intensyvią paiešką – prie paieškos prisijungė kinologai su šunimis, šauliai, artimieji bei savanoriai. Apylinkėse vykdyta fizinė paieška, panaudotas dronai. Patikrintos prekybos centrų vaizdo kameros, nustatyta galima jaunuolio judėjimo kryptis. Vaizdo įrašų analizės duomenimis, Modestas Mitrulevičius galimai eidamas link sanatorijos „Eglė“ apsisuko ir patraukė miesto link. Toliau tikrinama visa gaunama informacija iš aplinkinių, viešosios erdvės, peržiūrimos įvairių institucijų, įstaigų bei Saugios kaimynystės kamerų vaizdo medžiagos. Apžiūrėti apleisti pastatai, parkai, miškeliai bei panemunė.

Ką nors žinančius, mačiusius ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie dingusįjį prašome kreiptis į Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę, tel. +370 700 65534, arba skambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų