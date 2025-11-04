Druskininkų policija ieško be žinios dingusio Modesto Mitrulevičiaus

Dingusiojo požymiai: apie 170–175 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, trumpi šviesūs plaukai, kairė akis paraudusi (po operacijos).
Apranga: vilkėjo juodą iki kelių siekiančią striukę, pilką kepurę, margas kelnes, avėjo juodus sportbačius. Mobiliojo telefono su savimi neturėjo.
Paieškos eiga: Dėl jaunuolio dingimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija vykdo intensyvią paiešką – prie paieškos prisijungė kinologai su šunimis, šauliai, artimieji bei savanoriai. Apylinkėse vykdyta fizinė paieška, panaudotas dronai. Patikrintos prekybos centrų vaizdo kameros, nustatyta galima jaunuolio judėjimo kryptis. Vaizdo įrašų analizės duomenimis, Modestas Mitrulevičius galimai eidamas link sanatorijos „Eglė“ apsisuko ir patraukė miesto link. Toliau tikrinama visa gaunama informacija iš aplinkinių, viešosios erdvės, peržiūrimos įvairių institucijų, įstaigų bei Saugios kaimynystės kamerų vaizdo medžiagos. Apžiūrėti apleisti pastatai, parkai, miškeliai bei panemunė.
Ką nors žinančius, mačiusius ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie dingusįjį prašome kreiptis į Alytaus apskr. VPK Druskininkų PK Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rupeikienę, tel. +370 700 65534, arba skambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
