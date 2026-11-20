Teismas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu, du Baltarusijos piliečius V. L. (gim. 1998 m.) ir V. Y. (gim. 2001 m.) pripažino kaltais dėl kontrabandos bei neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Teismas užsienio šalies piliečiams skyrė galutines po 50 tūkst. eurų baudas, penktadienį pranešė prokuratūra.
Vienoje Lenkijos įmonėje dirbantys V. L. ir V. Y. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupėje su kitais asmenimis, tyčia, neteisėtai, išvengdami muitinės kontrolės, dronais į Lietuvą atgabeno labai didelį kiekį cigarečių su Baltarusijos akcizo ženklais.
Nuteistieji, veikdami su kitais asmenimis, gegužės 27-osios naktį kontrabandos būdu, dronais per valstybės sieną iš Baltarusijos atgabeno ir Švenčionių rajone numetė 36 dėžes, kuriose buvo 35 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ bei 500 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ su Baltarusijos akcizų ženklais.
Rūkalų vertė su privalomais mokėti mokesčiais – 194 580 eurų.
Gavę cigarečių numetimo vietos koordinates, V. L. ir V. Y. į nurodytą vietą nuvyko automobiliu „VW Passat“, perėmė atskraidintas dėžes su cigaretėmis ir per kelis kartus nugabeno iki Švenčionių rajone esančio sandėlio.
Čia kontrabandos būdu atgabentos cigaretės buvo perkrautos į mikroautobusą ir gabenamos į kitą vietą, kai mikroautobusą kelyje Vilnius – Utena sustabdė ir patikrino Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
Baltarusijos piliečiai buvo sulaikyti, jiems buvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Įvertinęs tyrimo metu surinktų duomenų visumą, teismas padarė išvadą, jog šioje baudžiamojoje byloje surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių V. L. ir V. Y. kaltę padarius jiems inkriminuotus nusikaltimus. Kadangi kaltinamieji prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir pakankamai detaliai nurodė jų padarymo aplinkybes, procesas buvo užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.
Baudžiamasis įsakymas dar nėra įsiteisėjęs. Nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistieji turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme.
Ikiteisminį tyrimą organizavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.
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