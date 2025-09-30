Driukas apie Žemaitaičio pasiūlymą naikinti KT: tai yra beviltiški bandymai

„Vienareikšmiškai netikiu, kad jis (KT – ELTA) būtų panaikintas. Iniciatyvų visą laiką mes turime įvairiausių. Mes kartas nuo karto, kas penkeri metai turime pasiūlymą panaikinti atrankos sistemą kasacijoje. Mes galvojame, kad tai yra tokie marginaliniai pasiūlymai, bandymas protestuoti“, – antradienį susitikime su opozicine Liberalų sąjūdžio frakcija Seime kalbėjo A. Driukas.
Jo teigimu, be KT demokratinė valstybė negalėtų gyventi. A. Driuko įsitikinimu, tokios idėjos, kaip siūlymas naikinti minėtą teismą, turėtų „iš karto numirti“.
„Idėjų tokių gali būti, bet jos turėtų iš karto ir numirti. Buvo iniciatyva kažkada, kurią, beje, pats Konstitucinis Teismas ir svarstė – ar Konstitucinis Teismas yra teismas. (...) Tokių bandymų gali būti visada, bet tai tiesiog yra beviltiški bandymai, aš manau“, – svarstė A. Driukas.
R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. Parlametnaro teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.
„Lietuva turėtų kitu keliu eiti ir Konstitucinį Teismą naikinti. Turėtų būti Aukščiausiame Teisme specialus skyrius – Konstitucijos skyrius. Konstitucinis Teismas šiandien neatlieka savo uždavinių ir savo funkcijų, kurios buvo reikalingos 1992 m., kada buvo kalba apie Konstitucinį Teismą ir jo uždavinius. Konstitucinis Teismas tampa šiek tiek politizuota institucija“, – žurnalistams Seime sakė „aušrietis“.
ELTA primena, kad antradienį Seime pristatytos Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo A. Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, socialdemokrato Juliaus Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus.
J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė.
