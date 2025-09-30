Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Driukas apie Žemaitaičio pasiūlymą naikinti KT: tai yra beviltiški bandymai

2025-09-30 12:16 / šaltinis: ELTA ir Balsas.lt
2025-09-30 12:16

Kandidatas į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus Artūras Driukas neigiamai vertina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio idėją naikinti KT. Anot teisininko, tai yra marginalinis pasiūlymas, idėja, kuri „turėtų numirti“.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Kandidatas į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus Artūras Driukas neigiamai vertina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio idėją naikinti KT. Anot teisininko, tai yra marginalinis pasiūlymas, idėja, kuri „turėtų numirti“.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

„Vienareikšmiškai netikiu, kad jis (KT – ELTA) būtų panaikintas. Iniciatyvų visą laiką mes turime įvairiausių. Mes kartas nuo karto, kas penkeri metai turime pasiūlymą panaikinti atrankos sistemą kasacijoje. Mes galvojame, kad tai yra tokie marginaliniai pasiūlymai, bandymas protestuoti“, – antradienį susitikime su opozicine Liberalų sąjūdžio frakcija Seime kalbėjo A. Driukas.

REKLAMA

Jo teigimu, be KT demokratinė valstybė negalėtų gyventi. A. Driuko įsitikinimu, tokios idėjos, kaip siūlymas naikinti minėtą teismą, turėtų „iš karto numirti“.

„Idėjų tokių gali būti, bet jos turėtų iš karto ir numirti. Buvo iniciatyva kažkada, kurią, beje, pats Konstitucinis Teismas ir svarstė – ar Konstitucinis Teismas yra teismas. (...) Tokių bandymų gali būti visada, bet tai tiesiog yra beviltiški bandymai, aš manau“, – svarstė A. Driukas.

REKLAMA
REKLAMA

R. Žemaitaitis antradienį pareiškė, kad KT yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. Parlametnaro teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.

„Lietuva turėtų kitu keliu eiti ir Konstitucinį Teismą naikinti. Turėtų būti Aukščiausiame Teisme specialus skyrius – Konstitucijos skyrius. Konstitucinis Teismas šiandien neatlieka savo uždavinių ir savo funkcijų, kurios buvo reikalingos 1992 m., kada buvo kalba apie Konstitucinį Teismą ir jo uždavinius. Konstitucinis Teismas tampa šiek tiek politizuota institucija“, – žurnalistams Seime sakė „aušrietis“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad antradienį Seime pristatytos Vilniaus universiteto profesoriaus Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo A. Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko, socialdemokrato Juliaus Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus.

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas Juozas Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų