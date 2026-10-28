Demokratų lyderis koalicijoje siūlo sudaryti darbo grupę dėl potencialių mokestinių pokyčių

„Mūsų, demokratų, siūlymas yra sudaryti darbo grupę iš trijų partijų, kur galėtume pasižiūrėti į siūlymus esmingai, (…) kaip galėtume (padidinti biudžeto – ELTA) pajamas ir, be abejonės, išlaidas peržiūrėti“, – žurnalistams trečiadienį išėjęs iš Koalicinės tarybos posėdžio sakė V. Sinkevičius.
Politikas teigė, kad koalicijoje iš esmės artėjama link sutarimo dėl saldintų gėrimų apmokestinimo pokyčių, taip pat lošimo mokesčio pakeitimų, o visa tai į biudžetą galėtų atnešti papildomai 70 mln. eurų pajamų.
Pasak demokratų pirmininko, tai būtų tvarus biudžeto surinkimas, nes išlaidos būtų finansuojamos ne skolintomis lėšomis, o naujomis pajamomis.
„Biudžeto kontekste tai nėra lašas jūroje – jeigu mes kalbame apie tuos 800 mln. eurų, tai taip ir yra sudedamas biudžetas, (…) kiekvienas lašas jūroje, (…) tie 70 ar 30 mln. eurų – tai yra ne į skolą. Tai yra atsakingas požiūris į viešuosius finansus, ką demokratai ir sakė nuo pat pradžių“, – tikino jis.
Pasak V. Sinkevičiaus, mokesčių pakeitimai, dėl kurių sutars darbo grupė, iki šios sesijos pabaigos bus siūlomi Seime, juos priėmus naujas reguliavimas įsigaliotų po pusmečio.
2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Anot V. Sinkevičiaus, demokratų labiausiai netenkina toks biudžeto deficito lygis ir galimybė, kad europiniu lygmeniu prieš Lietuvą bus pradėta pažeidimo procedūra, mažės šalies skolinimosi reitingas.
Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
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