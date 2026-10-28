Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Demokratų lyderis koalicijoje siūlo sudaryti darbo grupę dėl potencialių mokestinių pokyčių

2026-10-28 17:04 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-28 17:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo suburti iš trijų koalicijos partnerių atstovų sudarytą darbo grupę, taip siekiant rasti sutarimą dėl potencialių mokestinių pakeitimų, kurie padėtų didinti deficito limitus viršijančio valstybės biudžeto pajamas.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius siūlo suburti iš trijų koalicijos partnerių atstovų sudarytą darbo grupę, taip siekiant rasti sutarimą dėl potencialių mokestinių pakeitimų, kurie padėtų didinti deficito limitus viršijančio valstybės biudžeto pajamas.

REKLAMA
0

„Mūsų, demokratų, siūlymas yra sudaryti darbo grupę iš trijų partijų, kur galėtume pasižiūrėti į siūlymus esmingai, (…) kaip galėtume (padidinti biudžeto – ELTA) pajamas ir, be abejonės, išlaidas peržiūrėti“, – žurnalistams trečiadienį išėjęs iš Koalicinės tarybos posėdžio sakė V. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas teigė, kad koalicijoje iš esmės artėjama link sutarimo dėl saldintų gėrimų apmokestinimo pokyčių, taip pat lošimo mokesčio pakeitimų, o visa tai į biudžetą galėtų atnešti papildomai 70 mln. eurų pajamų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak demokratų pirmininko, tai būtų tvarus biudžeto surinkimas, nes išlaidos būtų finansuojamos ne skolintomis lėšomis, o naujomis pajamomis.

REKLAMA

„Biudžeto kontekste tai nėra lašas jūroje – jeigu mes kalbame apie tuos 800 mln. eurų, tai taip ir yra sudedamas biudžetas, (…) kiekvienas lašas jūroje, (…) tie 70 ar 30 mln. eurų – tai yra ne į skolą. Tai yra atsakingas požiūris į viešuosius finansus, ką demokratai ir sakė nuo pat pradžių“, – tikino jis.

Pasak V. Sinkevičiaus, mokesčių pakeitimai, dėl kurių sutars darbo grupė, iki šios sesijos pabaigos bus siūlomi Seime, juos priėmus naujas reguliavimas įsigaliotų po pusmečio.

REKLAMA
REKLAMA

2027 m. valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

Visgi pagal Bendrijos Mastrichto kriterijus valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.

Anot V. Sinkevičiaus, demokratų labiausiai netenkina toks biudžeto deficito lygis ir galimybė, kad europiniu lygmeniu prieš Lietuvą bus pradėta pažeidimo procedūra, mažės šalies skolinimosi reitingas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.

Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų