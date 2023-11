Dėmesio, sergantieji diabetu: kviečia nemokamai pasitikrinti dėl sudėtingos komplikacijos

Lapkričio 14-ąją Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (Antakalnio g. 57) visi pageidaujantys sergantieji cukriniu diabetu galės nemokamai ir be šeimos gydytojo siuntimo pasitikrinti kojų arterinę kraujotaką ir gauti individualią specialisto konsultaciją (nuo 9 iki 13 val.). Kojų arterinės kraujotakos įvertinimą arterinių pulsų apčiuopos ir doplerometrijos metodais atliks 6 Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje dirbantys gydytojai kraujagyslių chirurgai. Tikimasi ištirti iki 200 pacientų.

2023 m. pasaulinės diabeto dienos šūkis – „Žinodamas tau kylančias grėsmes, suprasi, kaip elgtis“ („Know your risk, know your response“) – skirtas atkreipti ypatingą dėmesį į diabeto sukeltas komplikacijas. Kviečiame šeimos gydytojus, kitus sveikatos priežiūros specialistus, šeimos narius paskatinti rizikos grupei priklausančius pacientus ateiti išsitirti.

REKLAMA

REKLAMA

Ką svarbu žinoti apie nemokamą patikrą dėl diabetinės pėdos?

Reikalinga išankstinė registracija , kuri vyks nuo lapkričio 7 dienos kiekvieną darbo dieną, nuo 12 iki 14 val. Skambinkite telefonu +370 658 23914. Registracija bus stabdoma užpildžius visus patikrai skirtus laikus. REKLAMA

Nemokama kojų arterijų patikra cukriniu diabetu sergantiems pacientams vyks Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (Antakalnio g. 57) lapkričio 14 dieną, antradienį nuo 9 iki 13 val. jums paskirtu laiku 264, 267, 268, 269, 270, 271 kabinetuose.

Šeimos gydytojo siuntimas nereikalingas .

. Tyrimo metu bus atliekamas kojų arterinės kraujotakos įvertinimas arterijų pulsų apčiuopos ir doplerometrijos metodais.

Bus suteikiama profesionali gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija (ištyrimo rezultatų aptarimas, rekomendacijos).

Ištyrimui reikalinga apnuoginti kojas, todėl maloniai prašome atvykti apsirengus patogiai.

Dėmesio! Akcijos metu pacientai bus tiriami TIK dėl diabetinės pėdos, kiti tyrimai nebus atliekami.

REKLAMA

REKLAMA

Verta žinoti:

Remiantis paskutinėmis tarptautinėmis rekomendacijomis, visiems, sergantiems cukriniu diabetu, kojų arterijų pulsų įvertinimas pulsų apčiuopos būdu ir specialiu aparatu (dopleriu) rekomenduojamas 1 kartą per metus. Siektina, kad sergantįjį cukriniu diabetu bent kartą per metus konsultuotų kraujagyslių chirurgas (angiochirurgas). Šios rekomendacijos tikslas – kiek galima anksčiau diagnozuoti kraujotakos sutrikimus ir užkirsti kelią komplikacijoms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Diabetinės pėdos sindromas pasireiškia kaip neuropatija (pradžioje sutrinka skausmo ir karščio jutimai, vėliau – lietimas, vibracija) arba kaip kraujotakos sutrikimas pėdoje dėl susiaurėjusių ar užakusių kraujagyslių. Taip pat galimas ir abiejų sindromų derinys.

Svarbu pažymėti, kad sutrikus kojų kraujotakai, simptomų gali ir nebūti, todėl patikra rekomenduojama ankstyvai pakitimų diagnostikai, gydymui.

Didžioji dalis sergančiųjų cukriniu diabetu, kuriems pasireiškia skausmas, atsiranda žaizda, gangrena pėdoje, turi ir arterinės kraujotakos sutrikimų. Šiems pacientams reikalinga skubesnė kraujagyslių chirurgo konsultacija diagnozės patikslinimui ir galimai guldymas į Kraujagyslių chirurgijos skyrių išsamiam kraujotakos ištyrimui (angiografijai) bei gydymui.

REKLAMA

Prieš kiek daugiau nei 100 metų Frederikas Bantingas (Frederick Banting) ir Džonas Makleodas (John Macleod) laimėjo Nobelio premiją už išrastą insuliną – vaistą, padėjusį išgelbėti milijonus žmonių. Būtent vieno iš mokslininkų – Frederiko Bantingo – garbei jo gimimo diena, lapkričio 14-oji, paskelbta tarptautine diabeto diena, kuri pasaulyje oficialiai minima nuo 2006 m. Beveik visose pasaulio šalyse stebimas diabeto atvejų augimas. Šiuo metu apie 537 milijonai žmonių pasaulyje serga diabetu (1 suaugęs žmogus iš 11). Skaičiuojama, kad 2045 m. šis skaičius pasieks 783 milijonus.

Dėmesio, sergantieji diabetu: kviečia nemokamai pasitikrinti dėl sudėtingos komplikacijos