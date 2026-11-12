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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Taivaniečių atstovybės – dar vienas protestas Vilniuje

2026-11-12 17:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 17:56
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Jaunieji krikščionys demokratai (JKD) ketvirtadienį prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) surengė tylų protestą, kuriuo išreiškė nepritarimą galimam Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimui ir Lietuvos pozicijos Kinijos atžvilgiu švelninimui.

Taivanas SCANPIX

Jaunieji krikščionys demokratai (JKD) ketvirtadienį prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) surengė tylų protestą, kuriuo išreiškė nepritarimą galimam Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo keitimui ir Lietuvos pozicijos Kinijos atžvilgiu švelninimui.

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Protesto akcijos „Nemainykim Taivano į Pekiną“ metu dalyviai laikė plakatus, kritikuojančius Lietuvos valdžios poziciją Kinijos atžvilgiu ir galimas nuolaidas Pekinui.

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Atstovybės pavadinimas nėra formalus klausimas – organizatoriai

Kvietime į protestą JKD teigė, kad demokratinės vertybės, Lietuvos laisvė ir valstybės reputacija tarptautinėje erdvėje neturėtų būti aukojamos dėl ekonominės naudos ar geresnių santykių su Kinija.

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Organizatorių teigimu, Taivaniečių atstovybės pavadinimas nėra vien formalus klausimas – jis susijęs su Lietuvos vertybėmis, principais ir nepriklausomybės išsaugojimu.

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„Ar tikrai demokratinės vertybės gali būti aukojamos dėl ekonominės naudos ir geresnių santykių su Kinija?“ – kvietime klausė JKD.

„Šiandien ekonomika, rytoj mūsų laisvė“, – teigė organizatoriai.

Tai jau antras ketvirtadienį Vilniuje surengtas protestas dėl galimo Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimo. Anksčiau prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykusiame pikete Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) ir Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) atstovai taip pat išreiškė nepritarimą galimiems Lietuvos užsienio politikos pokyčiams.

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Kaip skelbė ELTA, diskusijos dėl Taivano atstovybės pervadinimo atsinaujino portalui „Delfi“ pranešus, kad rugsėjį Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai Taivaniečių atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.

Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

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Užsienio reikalų ministras K. Budrys neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą. 

Lietuvoje trečiadienį ir ketvirtadienį lankosi Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie ES diplomatai. 

2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. 

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Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse. 

Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą užsienio reikalų ministrui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo ES Tarybai. 

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