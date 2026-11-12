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Netylant kalboms dėl Taivaniečių atstovybės: Verygos kirtis: „Labai nepatinka“

2026-11-12 16:50 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 16:50
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Kilus diskusijoms dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pervadinimo, europarlamentaras „valstietis“ Aurelijus Veryga sako, kad tai, kaip vyksta procesas, daro žalą mūsų diplomatijai. 

Aurelijus Veryga (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (8)

Kilus diskusijoms dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pervadinimo, europarlamentaras „valstietis“ Aurelijus Veryga sako, kad tai, kaip vyksta procesas, daro žalą mūsų diplomatijai. 

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„Kaip jis (procesas – ELTA) vyksta – man labai, labai nepatinka, nes bet kokiu atveju tai yra žala ir diplomatijai, ir viskam“, – žurnalistams Briuselyje teigė A. Veryga. 

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Žiniasklaidoje pasirodė informacija

Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atsinaujino portalui „Delfi“ paskelbus, kad rugsėjį Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai atstovybės vadovei Constance H. Wang įteikė neformalų reikalavimų dokumentą, kuriame paragino Taivaną pakeisti atstovybės Vilniuje pavadinimą iki spalio 1 d.

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Skelbiama, kad mainais už pavadinimo pakeitimą Taivano pusei siūlyta pasirašyti susitarimą dėl investicijų perspektyvų bei pradėti derybas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Pats užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys neneigė su Taivano puse vykstančių pokalbių, tačiau atmetė teiginius, esą ministerija darė spaudimą atstovybei keisti pavadinimą. 

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Pasak A. Verygos, šiais klausimais Lietuva turėtų diskutuoti su pačiu Taivanu, Kinija bei Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). 

„Nes pirminė idėja buvo, (...) kad reikia kalbėtis su taivaniečiais ir prašyti jų suprasti mūsų situaciją, kurioje mes esame atsidūrę dėl diplomatinių santykių. Apie jokius kitus santykius (su Kinija – ELTA) mes nešnekame. Kalbame tik apie diplomatinius (...) – apie ambasadorių turėjimą Lietuvos Kinijoje ir Kinijos Lietuvoje. Ir kalbėtis su Taivanu, kalbėtis su Kinija ir JAV“, – kalbėjo politikas. 

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„Kas paleido į viešumą visą šitą, aš turiu savo prielaidas. Aš, aišku, jų nei patikrinti, nei įrodyti galiu (…), bet dabar jau bet kokiu atveju žala yra padaryta“, – teigė A. Veryga. 

Į klausimą kas, jo vertinimu, turėtų būti atsakingas už „diplomatijai padarytą žalą“, A. Veryga teigė nenorintis daryti „tokių prielaidų“. 

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Kinijos delegacija atvyko į Lietuvą

Šią savaitę Lietuvoje, siekiančioje atkurti diplomatinį atstovavimą su Pekinu, lankosi Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie Europos Sąjungos (ES) diplomatai. 

Vizito metu Kinijos delegacija susitiko su Seimo narių grupe „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“. Parlamentaras Ignas Vėgėlė po susitikimo teigė, kad Pekino atstovai pasirengę aptarti diplomatinių santykių su Lietuva atkūrimo galimybes. 

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URM po susitikimo su Kinijos atstovais nurodė, kad sutarta ateityje pratęsti konsultacijas. K. Budrys teigė, kad šis susitikimas nėra išskirtinis – tai vienas iš vykstančių pokalbių, po kurio bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų. 

Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.

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Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.

Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.

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