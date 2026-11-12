Užsienio reikalų ministerija susitiko su Kinijos delegacija: štai ką aptarė

„Patvirtiname, kad lapkričio 12 dieną URM įvyko susitikimas su Kinijos delegacija atitinkamu darbiniu lygiu. Susitikimo metu aptartos galimybės atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje. Bendru šalių susitarimu, susitikimo detalės nebus viešinamos“, – BNS nurodė ministerija.
Susitikimo nedetalizavo
Anot jos, Lietuvos ir Kinijos atstovai sutarė ateityje pratęsti konsultacijas.
Pekino delegacija į Lietuvą atvyko Vilniui siekiant abiejose šalyse atkurti diplomatinį atstovavimą, kuris nutrūko Lietuvai leidus sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
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