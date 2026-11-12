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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Užsienio reikalų ministerija susitiko su Kinijos delegacija: štai ką aptarė

2026-11-12 15:31 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 15:31
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Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai ketvirtadienį su Vilniuje viešinčia Kinijos delegacija aptarė galimybes atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje, tačiau detalių nekomentuoja.

Vėgėlė po susitikimo su Kinijos diplomatais: dėl santykių atkūrimo viskas priklausys nuo URM (ELTA nuotr.)
GALERIJA (8)

Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai ketvirtadienį su Vilniuje viešinčia Kinijos delegacija aptarė galimybes atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje, tačiau detalių nekomentuoja.

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„Patvirtiname, kad lapkričio 12 dieną URM įvyko susitikimas su Kinijos delegacija atitinkamu darbiniu lygiu. Susitikimo metu aptartos galimybės atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje. Bendru šalių susitarimu, susitikimo detalės nebus viešinamos“, – BNS nurodė ministerija.

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(8 nuotr.)
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Susitikimo nedetalizavo

Anot jos, Lietuvos ir Kinijos atstovai sutarė ateityje pratęsti konsultacijas.

Pekino delegacija į Lietuvą atvyko Vilniui siekiant abiejose šalyse atkurti diplomatinį atstovavimą, kuris nutrūko Lietuvai leidus sostinėje atidaryti Taivaniečių atstovybę.

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