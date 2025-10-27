Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl baltarusiškų balionų 4 kartą per savaitę paveikti tūkstančiai keleivių: pateikiama svarbiausia informacija

Skrydžiai atnaujinti, galimi vėlavimai
2025-10-27 06:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 06:07

Pirmadienio naktį Vilniaus oro uoste skrydžiai ir operacijos atnaujintos visa apimtimi.

Keleiviai Vilniaus oro uoste

Keleiviai Vilniaus oro uoste

5

Vilniaus oro uosto erdvė atidaryta 4.30 val., pranešė Lietuvos oro uostai.

Orlaivių eismas buvo sustabdytas nuo sekmadienio vakaro, 21.42 val.

Toks sprendimas buvo priimtas dėl sostinės oro uosto link skrendančių, neidentifikuotų objektų – tikėtina, meteorologinių balionų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šių laikinų apribojimų buvo paveikti tiek atvykstantys, tiek išvykstantys skrydžiai – dalis jų buvo atšaukti. Paveikti 47 skrydžiai ir daugiau nei 7 tūkst. keleivių.

13 skrydžių atšaukta, 14 nukreipta, 20 pavėlinta. 

Dieną gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

Keleiviai, kurių skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami nevykti į oro uostą ir tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl alternatyvių kelionės pasiūlymų bei detalesnės informacijos. Oro bendrovės turi suteikti visą reikiamą informaciją keleiviams apie tolimesnius veiksmus ir skrydžių alternatyva.

ELTA primena, kad dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų Vilniaus oro uosto veikla buvo stabdoma jau ketvirtą kartą šią savaitę.

Kaip skelbta, šeštadienio vakarą buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.

Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.

Dėl pasikartojančių incidentų, pirmadienį premjerė Inga Ruginienė šaukia Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Pasak politikės, susitikimo metu žadama ieškoti ilgalaikių priemonių krizei spręsti. Ji neatmetė, kad pirmadienį bus nutarta uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.

Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.

