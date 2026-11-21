Nelaimė įvyko lapkričio 21 d. apie 16 val. 27 min. Vilniuje, Subačiaus g.
Automobilis BMW, vairuojamas 1991 m. gimusio vyro, partrenkė staiga į kelią išbėgusį vyrą, kuris nuo patirtų sužalojimų mirė.
Asmens tapatybė nustatinėjama. Aplinkybės tikslinamos.
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FOTOGALERIJA. Vilniuje BMW mirtinai partrenkė vyrą
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