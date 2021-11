COVID-19 ir gripas – dviguba grėsmė? Įspėjama šią žiemą geriau pasiruošti

Tiek pietiniame, tiek šiauriniame pusrutulyje gripo infekcijų sparčiai mažėjo ir gripą nugalėjo koronaviruso pandemija. Socialinio atsiribojimo priemonės, kuriomis buvo užkirstas kelias COVID-19, dar veiksmingiau mažino gripo plitimą. Deja, tai reiškia, kad dabar turime būti pasiruošę gripo sugrįžimui, rašo theconversation.com.

Tam tikra prasme imuninis atsakas į COVID-19 ir gripą yra toks pats. Persirgimas ar vakcinacija suteikia gerą apsaugą nuo infekcijos, tačiau netrukus ši apsauga pradeda silpnėti. Pakartotinės infekcijos paprastai būna besimptomės arba gana lengvos. Tačiau kuo ilgesnis atotrūkis tarp imuniteto susikūrimo ir pakartotinio užsikrėtimo, tuo sunkesnė gali būti vėlesnė infekcija.

Tai ypač akivaizdu pažiūrėjus į tai, kaip gripas veikia žmones, gyvenančius atokiose salose. Salų gyventojai gali ilgai nesusirgti gripu, todėl galiausiai su juo susidūrę – dauguma miršta. Viename tyrime, kuriame buvo tiriami žmonės, gyvenantys Tristan da Cunha, izoliuotų pietų Atlanto salų grupėje, nustatyta, kad vos kelerių metų pertrauka tarp gripo atvejų visame pasaulyje ir salose, padidina sunkios ligos riziką.

Taigi susirūpinimą kelia tai, kad taikant COVID-19 kontrolės priemones, kurios per pastaruosius 18 mėnesių beveik visiškai apribojo gripo poveikį žmonėms, natūralus imunitetas sumažės visoje populiacijoje. Mes iš esmės visi gyvename atokiose salose nuo 2020 m. pradžios dėl karantinų, kelionių apribojimų ir darbo iš namų.

Kai gripas sugrįš, jis galimai paveiks daugiau žmonių ir sukels sunkesnes ligas, nei paprastai matome įprastu gripo sezonu. Tas pats tikriausiai atsitiks ir su kitais kvėpavimo takų virusais. Tiesą sakant, tai jau galimai vyksta – pastaruoju metu JK buvo gauta daug pranešimų apie žmones, sergančius ypač sunkiomis peršalimo ligų formomis.

Tačiau nėra lengva nuspėti, kada tiksliai sugrįš gripas ir kiek jis bus blogesnis ar dažnesnis. Šiuo metu JK gripo rodikliai vis dar gana žemi, tačiau virusui pradėjus plisti tai gali pasikeisti gana greitai.

Laimei, mes turime saugias ir veiksmingas vakcinas nuo gripo, kurios sumažina infekcijos ir sunkių ligų riziką. Tačiau jos nėra tokios veiksmingos kaip dauguma dabartinių vakcinų nuo COVID-19. Be to, vakcinų nuo gripo efektyvumas skiriasi kiekvienais metais. Gripo virusai mutuoja greičiau, o tai reiškia, kad cirkuliuoja kelios atmainos, kurios keičiasi kiekvienais metais. Jei vyraujanti viruso atmaina nėra įtraukiama į vakciną prieš kiekvieną žiemą, jos veiksmingumas bus mažesnis.

Rekomendacijas, kokius virusus įtraukti į kasmetines gripo vakcinas – sukurtas atskirai šiaurinio ir pietų pusrutulio žiemai – teikia Pasaulio sveikatos organizacija, kuri iš anksto įvertina cirkuliuojančias atmainas. Tačiau per pastaruosius 18 mėnesių gripo atvejų buvo tiek mažai, kad prognozuoti, kurie virusai šią žiemą bus dominuojantys, yra sunkiau nei įprastai. Taigi, be to, kad esate labiau pažeidžiami, šiais metais taip pat yra didesnė nei įprasta rizika gauti vakciną, kuri nėra toks veiksminga kaip įprasta.

Gripas jungiasi prie COVID-19?

Dar prieš pandemiją sezoninis gripas kasmet darė didelį spaudimą tiek bendrosios praktikos paslaugoms, tiek ligoninėms. Su juo susidoroti dabar, kai ligoninėse daugumą lovų užima pacientai su COVID-19, būtų ypač sunku. Galiausiai, dėl tenkančio didesnio krūvio priežiūros sistemoms kyla pavojus žmonių sveikatai.

Tačiau yra ir papildoma rizika – bendra gripo ir koronaviruso infekcija. Sergant COVID-19 galima užsikrėsti ir kita bakterine, grybeline ar virusine infekcija. Tiesą sakant, vienas tyrimas, kuriame buvo tiriami hospitalizuoti COVID-19 pacientai, apskaičiavo, kad 19 proc. žmonių taip pat buvo užsikrėtę ir kitomis infekcijomis. Nustatyta, kad pacientai, sergantys keliomis infekcijomis, miršta dažniau.

Pandemijos pradžioje, kai gripas vis dar cirkuliavo, JK įsikūrę tyrėjai galėjo palyginti žmonių, sergančių vien COVID-19, ir tų, kurie sirgo ir gripu, ir koronavirusu, infekcijos rezultatus. Žmonės, užsikrėtę abejomis infekcijomis, turėjo du kartus didesnę tikimybę patekti į intensyviosios terapijos skyrių, jiems dvigubai dažniau reikėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos ir maždaug dvigubai dažniau mirė nei tie, kurie sirgo tik COVID-19.

Neįmanoma pasakyti, ar šiemet Jungtinėje Karalystėje išvysime didelę gripo epidemiją, bet jei ne, tai beveik neabejotinai vis tiek greitu metu susidursime. Ir kai gripas atsinaujins, tikėtina, kad jis palies daugiau žmonių nei laikotarpiu iki COVID-19 ir sukels daugiau mirčių nei įprasta. Skaičius gali būti nemažas. Blogą žiemą nuo gripo Anglijoje miršta daugiau nei 20 000 žmonių.

Dėl kylančios tiesioginės grėsmės – ir dėl padidėjusio spaudimo bus paveiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms tikriausiai vis tiek bus sunku susidoroti su COVID-19. Labai svarbu, kad žmonės pasiskiepytų nuo gripo ir pasinaudotų galimybe revakcinuotis nuo koronaviruso, jei ir kai jiems tai bus pasiūlyta.