Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“

Paveikslas „Rex“ turėtų tapti pagrindiniu akcentu Japonijoje, Tokijuje, kitų metų kovą suplanuotoje parodoje „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“, skirtoje užbaigti menininko 150-ųjų gimimo metinių minėjimo renginius. Tekančios saulės šalyje norima pristatyti apie 500 Lietuvos genijaus kūrinių.
Parodai neskirta nė cento
Ar japonai juos tikrai išvys – vis dar nežinia. Virš parodos pakibo Damoklo kardas, mat derinant Lietuvos biudžetą šiai parodai nenumatyta nė cento, nors ji ir įtraukta į Vyriausybės patvirtintą programą.
„Daugybė paruošiamųjų renginių vyko Osakoje, pasaulinėje mugėje. Koncertai, pristatymai planuojami parodos vyksmo metu. Tos programos gavo finansavimą, o negavo būtent ta paroda, aplink kurią sukasi visa didžioji programa“, – pasakoja Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorės pavaduotoja Daina Kamarauskienė.
Preliminariai skaičiuojama, kad M. K. Čiurlionio kūrinių draudimas bei gabenimas į Japoniją ir atgal atsieitų apie 250 tūkst. eurų. Tokių pinigų pats Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus neturi.
„M. K. Čiurlionio kūrinių transportavimas ir draudimas, kurių suma pagal šio pavasario apklausą (dar ne viešųjų pirkimų būdu), siekia apie 230 tūkst. eurų. Ši suma tokia didelė, kad jos neįmanoma padengti iš bilietų pajamų“, – sako Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorė Virginija Vitkienė.
Prioritetas – gynyba
Muziejininkai sako, kad situacija absurdiška, juolab kad parodą planuoja jau kelis metus ir, keičiantis valdžioms, vis primindavo apie būsimą renginį.
„Muziejus kiekvienais metais priminė, prašė ir siuntė visus pagrindžiančius dokumentus, kad finansavimas būtų įtrauktas į biudžetą“, – kalba V. Vitkienė.
Japonija savo įsipareigojimus vykdo – aktyviai reklamuoja parodą ir ruošia jai erdves Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje. Kultūros ministerija dėl susidariusios situacijos atsiuntė atsakymą raštu.
„Tai istorinė paroda, pirmą kartą pristatysianti lietuvių menininką Japonijos nacionaliniame muziejuje. Suprasdama šio projekto svarbą, Kultūros ministerija dės visas pastangas, kad ši paroda įvyktų“, – rašoma ministerijos laiške.
Premjerė taip pat teigia suprantanti šios parodos reikšmę, tačiau pažymi, kad biudžeto prioritetas – gynyba.
„Kol kas gerų žinių negaliu pranešti, bet galiu pasakyti, kad dedame visas pastangas, jog ir kiti sektoriai turėtų pakankamą finansavimą. Biudžetas įtemptas, o gynybos poreikiai – dideli. Saugumas dabar yra didžiausias prioritetas, matant, kas vyksta aplink Lietuvą ir kokie bandymai pasiekia mūsų šalį“, – sako I. Ruginienė.
Neteko apie 15 mln.
Buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis tikina, kad pinigai parodai buvo planuojami, deja, įvyko Vyriausybės krizė.
Spėjama, kad formuojant naują Vyriausybę ir ilgai nerandant kultūros ministro, o vėliau juo tapus Ignotui Adomavičiui, svarbių meninių projektų tiesiog nebuvo kam apginti.
„Kultūros ministerija vienaip ar kitaip biudžeto derybose nebuvo atstovaujama. Kaip ten buvo atrinkinėjama, kaip buvo braukoma – sunku pasakyti, bet vienaip ar kitaip kultūros ministerijai buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“, – tikina buvęs kultūros ministras Š. Birutis.
Baiminamasi, kad jei Lietuva nesuras lėšų šiai M. K. Čiurlionio parodai Japonijoje, dėmė kris ne tik ant mūsų šalies įvaizdžio, bet ir gali pakenkti dvišaliams santykiams.
