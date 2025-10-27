Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prieš svarbų susitikimą su Xi Jinpingu išvyko į Japoniją

2025-10-27 06:24 / šaltinis: BNS
2025-10-27 06:24

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išvyko į Japoniją – tai antrasis jo kelionės po Azijos šalis etapas prieš susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, kuriuo siekiama užbaigti įnirtingą prekybos karą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį išvyko į Japoniją – tai antrasis jo kelionės po Azijos šalis etapas prieš susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu, kuriuo siekiama užbaigti įnirtingą prekybos karą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų.

REKLAMA
0

Vašingtonas ir Pekinas savaitgalį suteikė vilčių,  kad pavyks sudaryti susitarimą. Dėl to Japonijos akcijų biržos indeksas „Nikkei 225“pirmadienį  pirmą kartą pakilo virš 40 tūkst. punktų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas turėtų numatytu laiku nusileisti Tokijuje ir vakare susitikti su Japonijos imperatoriumi, o antradienį – su naująja šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi. 

REKLAMA
REKLAMA

JAV lyderis teigė girdėjęs apie ją „puikių atsiliepimų“ ir gyrė tai, kad ji buvo nužudyto buvusio Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe, su kuriuo D. Trumpas palaikė glaudžius ryšius, pasekėja.

REKLAMA

S. Takaichi teigė prieš susitikimą D. Trumpui pasakiusi, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra jos administracijos „svarbiausias prioritetas diplomatiniame ir saugumo fronte“.

Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas nustatė viso pasaulio šalims, siekdamas nutraukti tai, ką jis vadina nesąžininga prekybos praktika, „apiplėšiančia Jungtines Valstijas“.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai bus puiku“

Ši kelionė – pirmasis D. Trumpo vizitas šiame regione nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus – prasidėjo sekmadienį Malaizijoje, kur buvo sudaryta daugybę susitarimų.

Dalyvaudamas Kvala Lumpūre vyusiame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime jis pasirašė Tailando ir Kambodžos Malaizijoje paliaubų susitarimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pasirašė prekybos ir retųjų žemių mineralų susitarimą su Malaizija ir ėmėsi veiksmų pagerinti santykius su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva (Luisu Inasiju Lula da Silva) po kelis mėnesius trukusių nesutarimų.

„Manau, kad galėsime sudaryti gana gerų sandorių“, – kairiųjų lyderiui sakė Trumpas.

D. Trumpas per degalų papildymo sustojimą pakeliui į Malaiziją šeštadienį susitiko su Kataro lyderiais, su kuriais aptarė trapias paliaubas Gazos Ruože.

REKLAMA

Tai buvo pirmasis D. Trumpo, kaip prezidento, vizitas Kvala Lumpūre, kur jo skrydį lydėjo du Malaizijos F-18 naikintuvai. JAV prezidentas buvo pasitiktas su raudonuoju kilimu, Malaizijos ir JAV vėliavų jūra bei vietos atlikėjų pasirodymu, į kurį besišypsantis D. Trumpas atsakė savo firminiais šokio judesiukais. 

Tačiau D. Trumpas labiausiai trokšta susitarimo su Kinija. 

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) dvi dienas derėjosi su Kinijos vicepremjeru He Lifengu (Hė Lifengu) dėl susitarimo, padėsiančio išvengti papildomų 100 proc. muitų, kurie gali įsigalioti lapkričio 1 dieną. 

REKLAMA

Kinų prekybos viceministras Li Chenggangas (Li Čengangas) sakė, kad buvo pasiektas „preliminarus sutarimas“ prekybos derybose su Jungtinėmis Valstijomis, 

S. Bessentas televizijai ABC sakė, kad papildomų muitų bus išvengta,  užsimindamas, kad buvo pasiektas susitarimas dėl retųjų žemių elementų ir JAV sojų pupelių eksporto.

„Tai bus puiku Kinijai, puiku ir mums“, – žurnalistams Kvala Lumpūre sakė D. Trumpas. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų