Buvusios „Kevin LT“ bankrotą teismas pripažino tyčiniu, o Sokolovą – kaltu

Vilniaus apygardos teismas vasario 26 dieną bendrovės nemokumo administratoriaus Juozo Viščinio prašymu pripažino „Open Banking LT“ bankrotą tyčiniu, o jį sukėlusiu – P. Sokolovą, tačiau atsisakė vienu iš bankroto kaltininkų pripažinti bendrovę „Kevin EU“.

„Bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai – lėšų pasisavinimas, apskaitos netvarkymas ar netinkamas tvarkymas“, – nusprendė teismas.

Kai įsiteisės, teismo nutartis bus išsiųsta Vilniaus apygardos prokuratūrai bei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Apygardos teismas pernai rudenį atsisakė įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, tačiau Apeliacinis teismas spalį šį sprendimą panaikino.

Bendrovės bankroto administratorius tuomet teigė, kad apygardos teismas neišnagrinėjo svarbaus aspekto: „Open Banking LT“ ir „Kevin EU“ yra susijusios per valdymo organus ir dalyvius: abi įmonės iš esmės vykdė tą pačią veiklą, tose pačiose patalpose, turėjo tą patį akcininką ir vykdomąjį direktorių, viešoje erdvėje prisistatė tuo pačiu pavadinimu „Kevin“.

J. Viščinis teismams teigė, kad iki bankroto bylos įsiteisėjimo 2017 metų gruodį P. Sokolovas įsigijo du automobilius „BMW X5“ ir „BMW X6“, kurių bendra vertė siekė 144,3 tūkst. eurų, o 2021 metų sausį jie buvo neatlygintinai perleisti „Kevin EU“, jų rinkos vertė tuo metu buvo 79,2 tūkst. eurų.

Administratorius teigimu, bendrovė veiklos pradžioje neturėjo jokio turto, tik 482 tūkst. eurų įsipareigojimų kreditoriams, jai nebuvo reikalingi prabangūs automobiliai, todėl šie sandoriai buvo nenaudingi, pažeidė bendrovės ir jos kreditorių teises.

„P. Sokolovas sąmoningai blogino bendrovės finansinę būklę, iš kreditorių gautas lėšas panaudojo asmeniniais bei su juo susijusių trečiųjų asmenų interesais, perkėlė jos veiklą bei turtą į bendrovę „Kevin EU“, o finansinius įsipareigojimus paliko bendrovei („Open Banking LT“ – BNS), dėl ko jos veikla sustojo, ji tapo nemoki ir jai buvo iškelta bankroto byla, todėl yra pagrindas jos bankrotą pripažinti tyčiniu“, – rašoma apygardos teismo vasario 26 dienos nutartyje.

Be to, joje teigiama, kad P. Sokolovas be teisinio pagrindo sąmoningai sau išsimokėjo 212,9 tūkst. eurų grynaisiais, šių operacijų neapskaitė ir nepagrindė.

„Todėl toks bendrovės lėšų išsimokėjimas negali būti vertinamas kitaip, kaip tik nenaudingas sandoris bendrovei, kadangi ji neturėjo pareigos mokėti šias lėšas P. Sokolovui. Tokio dydžio sumų išsimokėjimas bendrovei faktiškai nevykdant pelningos veiklos lėmė jos nemokumą ir prisidėjo prie jos bankroto“, – pažymėjo teismas.

Savo ruožtu P. Sokolovas anksčiau teismams teigė esantis vienintelis bendrovės kreditorius, todėl bankroto administratoriaus veiksmai prieštarauja jo interesams, nes neracionaliai naudojami įmonės resursai.

Vilniaus apygardos teismas pagal „AV Holding“, „Cloudvisor“, „TeraSky Baltic“ bei kelių kitų asmenų pareiškimus pernai rugsėjį iškėlė bankroto bylą „Kevin EU“. Po savaitės Lietuvos bankas panaikino įmonės licenciją.

„Verslo žinios“ pernai gegužę skelbė, kad „Kevin EU“ kurį laiką figūravo tarp lietuviškų ar lietuviškų sąsajų turinčių fintech įmonių, dalyvavusių schemoje, kuri leido nelegaliai veikiantiems internetiniams kazino priimti bankų mokėjimus Europoje, daugiausia Vokietijoje ir Nyderlanduose.

P. Sokolovas pernai rugsėjį teigė, kad dalis bankrutavusios „Kevin EU“ akcininkų ketina toliau konkuruoti „su milžinais“. Anot jo, įmonė buvo „ant kažko didingo slenksčio“, tačiau jai pritrūko drąsos ir akcininkų bei investuotojų palaikymo.

Registrų centro duomenimis, „Kevin EU“ pernai gegužės 29 dieną įsteigė bendrovę „Open NFC“, kuriai vadovauja ir galutinis naudos gavėjas yra P. Sokolovas, o steigimo metu „Kevin EU“ atstovavo vienas jos akcininkų ir vadovas Tadas Tamošiūnas.

P. Sokolovas pernai rugsėjį skelbė apie naują „Open NFC Network“ produktą, kuris veiks kaip alternatyva „Visa“ ir „Mastercard“ mokėjimo kortelėms POS terminaluose prekybos centruose.