Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Buvęs Jonavos tarybos narys G. Stašionis „čekiukų‘ byloje lieka nubaustas 9 tūkst. eurų bauda

2025-08-28 13:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 13:47

Apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti 9 tūkst. eurų baudą buvusiam kandidatui į Jonavos rajono merus ir buvusiam šio rajono savivaldybės tarybos nariui Gintarui Stašioniui. Ji skirta „čekiukų“ byloje. 

Jonavos rajono savivaldybės administracija. ELTA / Andrius Ufartas

Apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti 9 tūkst. eurų baudą buvusiam kandidatui į Jonavos rajono merus ir buvusiam šio rajono savivaldybės tarybos nariui Gintarui Stašioniui. Ji skirta „čekiukų“ byloje. 

REKLAMA
0

Byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius prašė teismo skirti griežtesnę bausmę, tačiau teismas bausmės negriežtino.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prokuroras iš esmės prašė skirti didesnę galutinę baudą, kad ji viršytų savivaldybei padarytą beveik 13 tūkstančių eurų turtinę žalą. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, kaip reikalauja įstatymas, skyrė didesnę baudą, nei nusikalstamais veiksmais padaryta turtinė žala. Subendrintą baudą pagrįstai sumažino trečdaliu“, – per posėdį sakė teisėjas Nerijus Meilutis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė, kad bylos įrodymai ištirti ir įvertinti tinkamai, pagrįstai konstatuota, kad buvusio tarybos nario veiksmuose yra nusikaltimų požymių. 

REKLAMA

Po Apeliacinio teismo nutarties nuosprendis įsiteisėjo.

Bylos duomenimis, 2019-2023 m. G. Stašionis sąmoningai suklastojo 47 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas apie kuro, transporto, telefono išlaidas, juos teikė buhalterijai, siekė gauti išmokas, kurios negalėjo būti atlyginamos.

„Buvo sumenkintas savivaldybės administracijos autoritetas, padaryta turtinė 12 tūkst. 927 eurų žala. G. Stašionis panaudojo 64 svetimas korteles, padarė neigiamą poveikį valstybės tarnybos autoritetui, o autoriteto sumenkinimas yra didelė žala valstybei, be to, sukėlė rezonansą visuomenėje. Tarybos nariai prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų interesus“, – per teismo posėdį yra sakęs prokuroras D. Valkavičius. 

REKLAMA
REKLAMA

G. Stašioniui taip pat 3 metams atimta teisė būti išrinktam į valstybės ar savivaldybių, institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.

Buvęs politikas prisipažino kaltas ir savivaldybei jau atlygino 12 tūkst. 927 eurų žalą.

G. Stašioniui grėsė didesnė bauda, tačiau jam pripažinus kaltę, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ir bausmė sumažinta trečdaliu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuteistasis dėl Kauno apygardos teismo nuosprendžio apeliacinio skundo nerašė, tačiau bylą nagrinėjant Apeliaciniame teisme ėmė tvirtinti, kad, vykstant jo procesui, buvo padaryti esminiai Baudžiamojo kodekso pažeidimai.  

Tikina, kad pasisavintus pinigus skyrė vietiniams vargšams

Buvęs kandidatas į Jonavos rajono merus G. Stašionis teismui pateikė savo versiją – pasisavintus pinigus skyrė vietiniams vargšams.

REKLAMA

„Nesakau, kad kaip Robinas Hudas. Žmona klausė, kodėl atiduodi pinigus žmonėms, aš sakiau, kad čia ne mano pinigai. Jie man skirti kažką veikti, tai aš taip ir veikiau. Supratau, kad neteisingai, prieš įstatymą aš nusikaltau, bet mano sąžinė rami”, – Eltai yra sakęs G. Stašionis.

ELTA primena, kad G. Stašionis 2023 m. dalyvavo Jonavos mero rinkimuose, jis varžėsi kartu su socialdemokratu Mindaugu Sinkevičiumi. Pastarasis buvo nuteistas „čekiukų“ byloje ir po apkaltinamojo nuosprendžio neteko pareigų. 

REKLAMA

Kilus ažiotažui dėl tarybos narių mokėjimui, 2023 m. G. Stašionis sustabdė narystę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.

Apeliacinis teismas pasisakė jau dėl trečio Jonavos rajono tarybos naro nuteisimo „čekiukų“ bylose. 

Prieš tai teismas konstatavo, kad „čekiukų“ bylose pagrįstai buvo nuteisti buvę tarybos nariai Žilvinas Galimovas ir Kęstutis Macionis.

Jiems skirtos baudos, atimta teisė kurį laiką dirbti valstybės tarnyboje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų