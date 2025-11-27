 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys atsakė, ar svarstys kandidatuoti 2028 m. prezidento rinkimuose

2025-11-27 10:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 10:01

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, klausiamas, ar neketina kandidatuoti į prezidentus, sako neatmetantis galimybės dalyvauti rinkimuose, kurie vyks 2028 m. Tuo metu turėtų būti renkamas naujas Seimas. Vis dėl, Lietuvos diplomatijos vadovas tikina – šiuo metu jo tikslas yra vykdyti Vyriausybės programą ir tinkamai paruošti Lietuvą pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) tarybai. 

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, klausiamas, ar neketina kandidatuoti į prezidentus, sako neatmetantis galimybės dalyvauti rinkimuose, kurie vyks 2028 m. Tuo metu turėtų būti renkamas naujas Seimas. Vis dėl, Lietuvos diplomatijos vadovas tikina – šiuo metu jo tikslas yra vykdyti Vyriausybės programą ir tinkamai paruošti Lietuvą pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) tarybai. 

19

„Šiai dienai aš vykdau užsienio politiką. Tuos sprendimus, kuriuos priimame kolegialiai, kuriuos priima Vyriausybė. Tai, kas man pavesta Vyriausybės programoje, ir toliau darysiu (…). Mano planas yra tinkamai paruošti Lietuvą pirmininkavimui ES, o kalbant apie tolimesnius planus, ką aš žinau – 2028 m. rinkimai irgi yra ne taip toli, ne už kalnų“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė K. Budrys. 

„Gal ir svarstysiu (dalyvauti – ELTA), kad nekiltų abejonių, kad aš esu politiniame lauke“, – akcentavo jis. 

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis yra ne kartą užsiminęs, jog savo veiksmais ir pareiškimais užsienio reikalų ministras K. Budrys rengiasi 2029 m. vyksiantiems prezidento rinkimams. 

ELTA primena, kad prezidento rinkimai Lietuvoje vyks 2029 m. Šiuo metu Lietuvai jau antrą kadenciją vadovauja prezidentas Gitanas Nausėda

Tuo metu parlamento rinkimai turėtų vykti 2028 m. rudenį. 

