TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Birutis sureagavo į prezidento kritiką: norint, kad kultūra nebūtų našlaitė, tam reikia finansų

2025-08-26 10:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 10:22

Kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos sulaukęs kultūros ministras Šarūnas Birutis sako sutinkantis, kad kultūrai skiriama per mažai dėmesio. Visgi, socialdemokratas tikina, kad norint spręsti šią problemą reikalingas didesnis finansavimas, o tai, pabrėžia jis, priklauso ne nuo ministro. 

Šarūnas Birutis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos sulaukęs kultūros ministras Šarūnas Birutis sako sutinkantis, kad kultūrai skiriama per mažai dėmesio. Visgi, socialdemokratas tikina, kad norint spręsti šią problemą reikalingas didesnis finansavimas, o tai, pabrėžia jis, priklauso ne nuo ministro. 

„Reaguoju normaliai. Truputį skaičiau kritiką ir galėčiau pripažinti, kad iš tikrųjų yra per mažai padaryta, kad kultūra būtų ne paskutinėje vietoje. Manau, kad dedu pakankamai pastangų dėl to, bet dažnai norima, kad kultūra būtų ne paskutinė, neskiriant jai pinigų. Čia yra didžiausia problema“, – žurnalistams Seime teigė Š. Birutis. 

„Tie sezonai užsienyje be pinigų nepasidaro. Ne nuo kultūros ministro tai priklauso, nuo kultūros ministro priklauso dėti pastangas. Ir su komanda mes jas dedame. Norint, kad kultūra nebūtų našlaitė, tam reikia skirti dėmesį, ypač kalbant apie finansus“, – akcentavo jis. 

Įsivaizduotų save I. Ruginienės Vyriausybėje

Tuo metu kalbėdamas apie savo ateitį ministro kėdėje, Š. Birutis sako įsivaizduojantis darbą kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės Vyriausybėje. Visgi, jis sako, kad dar nebuvo susitikęs su I. Ruginiene.

„Kol kas mes nebuvome susitikę. Tačiau, dėsiu visas pastangas, kad naujos Vyriausybės programoje kultūra nebūtų paskutinė. O dėl savo kėdės nelabai pergyvenu, nes esu Seimo narys, vienmandatininkas, darbų turiu labai daug. Jei atsirastų, kas geriau tai darytų – normaliai priimsiu“, – dėstė Š. Birutis.

„Yra pradėtų daug darbų ir tie darbai susiję su tuo, kad kultūra nebūtų paskutinė“, – pabrėžė jis. 

Prezidentas G. Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.

Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.

ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos I. Ruginienės kandidatūros.

Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

