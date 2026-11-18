Šiemet šalyje gaisruose jau žuvo 65 žmonės, iš jų 48 – gyvenamosios paskirties pastatuose. 98 proc. žuvusiųjų savo namuose nebuvo įsirengę autonominių dūmų detektorių, trečiadienį pranešė PAGD.
Departamento duomenimis, gaisruose buvo išgelbėti 93 žmonės, iš jų 16 pavyko išgelbėti, nes namuose buvo ir veikė detektorius.
„Kilus gaisrui naktį, kai žmogus miega, jis gaisrą greičiausiai pajus per vėlai. Bet jeigu yra dūmų detektorius, jis pradės veikti iškart, o garsas prižadins žmogų“, – pranešime nurodė sostinės Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Osvaldas Vladarskis.
Tačiau jis pabrėžė, kad būtina detektorių prižiūrėti, laiku keisti jo baterijas.
Taip O. Vladarskis kalbėjo lapkričio 16–20 dienomis šalyje vykstant Saugumo savaitei, kurios metu gyventojai skatinami įsirengti autonominius dūmų detektorius ir mažinti gaisrų riziką.
Trečiadienį minint Europos dūmų detektoriaus dieną, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai su sostinės savivaldybės socialiniais darbuotojais lankė gyventojų būstus Vilniuje.
Prevencinių apsilankymų metu pareigūnai konsultavo gyventojus dėl būsto saugumo, autonominių dūmų detektorių pasirinkimo, įrengimo ir priežiūros, šildymo įrenginių bei elektros prietaisų naudojimo, taip pat įrengė detektorius jų neturintiems.
PAGD duomenimis, šiemet gyvenamuosiuose pastatuose kilo 1 tūkst. 911 gaisrų, tai sudaro apie ketvirtadalį visų gaisrų. Juose žuvo 48 žmonės, iš jų 36 – individualiuose gyvenamuosiuose namuose miesteliuose ir kaimo vietovėse.
Palyginti su 2025 metais, tokiuose pastatuose kilo apie 16 proc. daugiau gaisrų, tačiau juose žuvo dviem žmonėmis mažiau.
Pagrindinės gaisrų priežastys – netinkamas krosnių, židinių ir dūmtraukių įrengimas bei eksploatavimas (40,0 proc.), elektros įrenginių, instaliacijos gedimai (17,6 proc.), neatsargus žmonių elgesys (8,2 proc.) ir neatsargus rūkymas (4,8 proc.).
Pasak PAGD, daugiausia žmonių žūsta atšalus orams, šildymo sezono metu. Per pastaruosius penkerius metus lapkritį ir gruodį gaisruose žuvo 111 žmonių – vidutiniškai po 11 per mėnesį.
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