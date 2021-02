Barai ir restoranai neištvėrė: reikalauja kitą mėnesį jau leisti aptarnauti klientus bent lauke

Štai taip per karantiną ištuštėjusiame Vilniaus centre šeštadienį protestavo čia įsikūrusių barų, kavinių, restoranų, klubų vadovai ir darbuotojai šalia savo darbo vietų.

Vilniaus gatvė iki pandemijos buvo viena pagrindinių pasilinksminimo vietų mieste. Ir štai jau beveik keturis mėnesius, nuo lapkričio 7 dienos, barai tušti ir tebesitęsia sąstingis.

Barų vadovai skundžiasi, kad paramos dalybos klimpsta biurokratinėse procedūrose, vyriausybė labai lėtai skirsto subsidijas, o kai kurios įstaigos paramos dar ir iš viso negavo.

„Mes kol kas negalim pretenduoti į paramą, nes turime daugiau nei 1 barą ar įmonę. Susijusios įmonės. Nėra galimybių net paraiškos formos užpildyti. Jos nėra paruošta“, – sakė „Piano Man“ vadovas Saulius Galdikas.

Savininkai teigia neturintys papildomų pajamų, kiekvienas sukasi, kaip moka: „Gaunam prastovas, darbuotojai prastovose, įmonė mūsų nepaleido.“

„Jau beveik 4 mėn. be subsidijų, apie ką visi kalba, bet mes nematom. Neįmanoma paprašyti pirmo paketo, nes nėra anketos. Antras paketas atidėtas 2 savaites, vėluoja“ , – sakė „Vilniaus naktinio aljanso“ vadovas Markas Adamas Haroldas.

Ekonomikos ir inovacijų viceministras Vincas Jurgutis teisinasi, esą subsidijų dalybų paspartinti nebegali, tačiau tvirtina, kad daugiau kaip tūkstančiui maitinimo įmonių jau pervesti beveik 4 milijonai eurų paramos. Be to, šiam sektoriui teks ir dalis su Europos Komisija derinamo naujo 70 mln. € paramos paketo.

„2 trečdaliam parama iš jau pateikusių pervesta. Darome viską, mūsų darbas kompensuoti už sunkų laikotarpį, kuris sudėtingas“, – sakė viceministras Vincas Jurgutis.

Barų atstovai sako suprantantys, kodėl jiems taikomi vieni griežčiausių karantino ribojimai, tačiau prašo leisti kuo greičiau pradėti vėl veikti bent lauke.

Tiesa, dauguma miestiečių mano, kad kol Lietuvoje koronaviruso plitimas nesuvaldytas, kavinėms ir barams atnaujinti veiklą dar per anksti.

Klaipėdoje, kaip ir daugybėje kitų šalies miestų, kavinių ir barų darbuotojai taip pat protestuoja. Čia daugiausia žmonių atėjo į pagrindinę uostamiesčio barų – Žvejų gatvę. Nešini plakatais, keturkojų šeimos draugų kompanijoje susirinko apie 20 žmonių, tarp jų barų savininkai ir darbuotojai. Patikrinti, ar žmonės tik protestuoja, o ne dirba baruose, atvyko ir policijos pareigūnės.

Ekonomisto Žygimanto Maurico nuomone, per pandemiją nukentėję verslai neturi būti diskriminuojami pagal veiklos pobūdį. Tad barai, restoranai ir klubai turi sulaukti tokios pat valstybės paramos kaip ir kiti verslai.

„Kriterijus turi būti leidimas ar neleidimas veikti per karantiną. Kitas – pajamų kritimas. Ne visi verslai sugeba sugeneruoti pajamas nors veikla ir leidžiama. Turi būti kuo objektyvesni kriterijai neišskiriant vieno ar kito sektoriaus. Nes kitaip galime sukurti gyvulių ūkį ir dirvą korupcijai, iš kurios lengvai neišeisime“, – sakė ekonomistas.

Praėjusią parą nustatytas 561 naujas koronaviruso atvejis, paskiepyti beveik 9400 žmonių. Prezidentas Gitanas Nausėda jau džiaugiasi, kad tai ne riba. Ketvirtadienį, anot jo, skiepijimo tempas viršijo 10 tūkst. per dieną ir, patikslintais duomenimis, paskiepyti buvo 10654 gyventojai. Prezidentas žada, kad vakcinų Lietuvoje greitai bus dar daugiau ir Lietuva turi siekti per dieną paskiepyti 20 tūkst., o pavasariui įpusėjus – ir daugiau kaip 30 tūkst. žmonių per dieną.