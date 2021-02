Niūrūs faktai: dažniausiai užsikrečia jaunimas, bet miršta – vyresni

Anot JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) pateiktų duomenų, labiausiai užkrečiama amžiaus grupės yra 18-29 metų asmenys, kurie sudarė 22,5 proc. užsikrėtimo atvejų. Netrukus po jų – 50-64 metų asmenys (20,6 proc.).

Tačiau 18-29 metų amžiaus grupės užsikrėtusiesiems teko vos 0,5 proc. mirčių, o 50-64 metų – 14,4 proc. mirčių. Vyresnių nei 85 metų amžiaus grupės sergantieji sudarė vos 2,5 proc. visų COVID-19 ligonių, tačiau jų mirtingumas siekė net 32,4 proc.

US CDC figures on which age groups are catching Covid the most in the US, and which age groups are recording the most deaths from it. pic.twitter.com/hop6SXhot8