Covid-19: britų atmaina „labai tikėtina, užvaldys ir likusį pasaulį“

Profesorė BBC pasakojo, kad naujoji atmaina „užvaldė visą šalį ir, labai tikėtina, užvaldys ir visą pasaulį“.

Kento atmaina jau buvo oficialiai aptikta daugiau nei 50-yje pasaulio valstybių. Pirmą sykį ji buvo aptikta pas COVID-19 pacientą 2020-ųjų rugsėjį ir nuo to laiko staigiai išplito per kelis mėnesius po visą Didžiąją Britaniją. Virusas plito taip staigiai, kad Jungtinei Karalystei netgi teko imtis naujų karantino priemonių šių metų sausį.

Prof Peacock, director of the Covid-19 Genomics UK consortium, said: "What's really affected us at the moment is transmissibility."

Profesorė Sh. Peacock pareiškė, kad britai, o netrukus ir visas pasaulis, susidūrė su viruso mutacijomis ir transmisijos pokyčiais. „Kai tik įveiksime jį (virusą) arba jis mutuos, taps mažiau virulentišku ar nebesukeliančiu ligos, galėsime nustoti dėl jo nerimauti. Bet, manau, žvelgiant į ateitį, tai užtruks dar metų metus. Mano nuomone, tai užtruks ne mažiau nei 10 metų“, – perspėjo ji.

Mokslininkė taip pat pareiškė, kad vakcinos, nors ir buvo kurtos pagal ankstesnių atmainų pavyzdžius, turėtų veikti ir su naujosiomis. Nors, gali būti, kad nepavyks išlaikyti tokio paties aukšto efektyvumo visais atvejais.

EK vadovė: vakcinų gamyba turi vytis mokslą

Europa turi pagreitinti vakcinų nuo COVID-19 gamybą, kad pasivytų mokslo pasiekimus ir aplenktų atsirandančias naujas koronaviruso atmainas, trečiadienį pareiškė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.

„Mes neįvertinome sunkumų, susijusių su masine gamyba. Paprastai naujos vakcinos gamyba užtrunka nuo penkerių iki 10 metų. Mes tai padarėme per 10 mėnesių. Tai yra didelis mokslinis laimėjimas, ir mes turėtume pagrįstai juo didžiuotis, tačiau tam tikra prasme mokslas aplenkė pramonę“, – sakė ji kalbėdama Europos Parlamente.

REKLAMA

Savo pirmame viešame prisipažinime europiečiams – neskaičiuojant kelių interviu atskiroms žiniasklaidos priemonėms – U. von der Leyen sakė, kad jos vadovaujama Komisija padarė klaidų, pirkdama vakcinas visų ES valstybių vardu.

Tačiau ji apgynė bendrą strategiją.

„Mes vėlavome duoti leidimą. Buvome per daug optimistiškai nusiteikę dėl masinės gamybos, ir , galbūt, buvome per daug įsitikinę, kad tai, ką mes užsakėme, bus pristatyta laiku“, – kalbėjo ji.

Tačiau leisti turtingiausioms Europos valstybėms susigriebti vakcinas ir palikti kitas be nieko „reikštų, manau, pabaigą mūsų bendruomenei“, pridūrė U. von der Leyen.

Pasaulis 2021-aisiais susidurs su precedento neturinčia humanitarine krize. Šalims visą dėmesį koncentravus į kova su Covid-19 pandemiją, valstybės, kuriose vystosi konfliktai ir kurios susiduria su didelėmis krizėmis, yra priverstos verstis pačios – labiausiai pažeidžiami žmonės Žemėje už tai moka didžiulę kainą, perspėja Tarptautinio gelbėjimo komiteto (IRC) atstovai.