Europos šalys jau prakalbo apie trečiąją koronaviruso bangą, kai kur ligoninės – ties griūties riba

Čekijoje siautėjanti britiškoji koronaviruso atmaina keičia valdžios planus dėl karantino švelninimo. Šalies vyriausybė nusprendė nuo kitos savaitės neleisti atsidaryti visoms parduotuvėms. Be to, čekai privalės dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius gausesniuose susibūrimuose, taip pat parduotuvėse, ligoninėse ir viešajame transporte. Kad pažabotų virusą, Čekijos valdžia taip pat svarsto, ar nereikėtų privalomai testuoti ir visų, kurie dirba ne iš namų.

Padėtis kaista ir Slovakijoje. Pagal COVID-19 pacientų mirtis, tenkančias vienam gyventojui, šalis jau pirmauja pasaulyje. Rekordinis ir ligoninėse atsidūrusių slovakų skaičius – maždaug 4000. Kad medicinos sistemos neištiktų griūtis, šalies lyderiai prašo pagalbos iš aplinkinių šalių. Atsiųsti medicinos personalo sutiko Austrija, Lenkija ir Vengrija.

Tuo metu kaimyninėje Lenkijoje per savaitę naujų koronaviruso atvejų skaičiui išaugus penktadaliu, vyriausybė įspėja, kad tai – trečioji pandemijos banga. Be to, Lenkijoje pirmą kartą nustatytas užsikrėtimas Pietų Afrikoje mutavusiu koronavirusu, visgi maždaug 10 procentų registruojamų atvejų sudaro užsikrėtimai britiškąja viruso atmaina. Lenkijos valdžia jau skelbia, kad prieš savaitę sušvelninti karantino ribojimai gali būti vėl sugriežtinti.

O virusą Vokietijoje stebintys ekspertai ragina neprarasti budrumo – esą pastaruoju metu mažėjantis naujų užsikrėtimo atvejų skaičius vėl gali imti augti.

„Noriu pabrėžti, kad pandemijos nenugalėsime, kol nepaskiepysime visų pasaulio žmonių“, –pažymėjo Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Tačiau su dabartiniu vakcinavimo tempu ir atsirandančiomis viruso mutacijomis, akivaizdu, kad iki to laukia ilgas kelias. Tuo metu Rusija skelbia patvirtinusi jau trečią vakciną nuo koronaviruso „CoviVac“. Nors dar vyksta klinikiniai tyrimai su 3000 žmonių, Maskva žada jau kovo viduryje šia vakcina paskiepyti 120 tūkstančių gyventojų, tiesa, ne vyresnių nei 60-ies metų.