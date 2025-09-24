Avarija Vilniuje: BMW parbloškė nepilnametę, važiavusią paspirtuku

Pranešama, kad 15 metų mergaitė, važiavusi su paspirtuku, rimčiau nenukentėjo.
Partrenkė paauglę su paspirtuku(5 nuotr.)
+1
Partrenkė paauglę su paspirtuku (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Partrenkė paauglę su paspirtuku
Pirminiais duomenimis, BMW išsukinėjo iš šalutinio kelio ir nepraleido paspirtuku važiuojančios mergaitės.
Paspirtukas atsidūrė po BMW, nukentėjusioji patyrė nesunkius sužalojimus.
Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA