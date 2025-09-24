Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: BMW parbloškė nepilnametę, važiavusią paspirtuku

2025-09-24 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 13:00

Vilniuje, prie Šilo tilto, BMW parbloškė paauglę su paspirtuku.

Partrenkė paauglę su paspirtuku (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Vilniuje, prie Šilo tilto, BMW parbloškė paauglę su paspirtuku.

5

Pranešama, kad 15 metų mergaitė, važiavusi su paspirtuku, rimčiau nenukentėjo.

Pirminiais duomenimis, BMW išsukinėjo iš šalutinio kelio ir nepraleido paspirtuku važiuojančios mergaitės.

Paspirtukas atsidūrė po BMW, nukentėjusioji patyrė nesunkius sužalojimus.

Policija aiškinasi įvykio aplinkybes.

 

